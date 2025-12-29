Ça chauffe à Glasgow : la presse écossaise sans pitié avec Nicolas Raskin, son entraîneur prend la parole

Nicolas Raskin a vécu une année 2025 particulièrement réussie avec les Diables Rouges. Avec les Rangers par contre, c'est plus compliqué.

Grâce à ses bonnes prestations avec les Rangers la saison passée, Nicolas Raskin a attiré l'attention de Rudi Garcia et l'a convaincu de le titulariser chez les Diables Rouges. Depuis lors, difficile de l'enlever de l'équipe tant il performe à chaque fois...malgré une situation délicate chez à Glasgow.

En début de saison, Russell Martin l'a écarté de l'équipe, avant de finalement le réintégrer, puis d'être éjecté. Raskin demeure aujourd'hui dans l'équipe mais se montre trop irrégulier aux yeux des observateurs locaux.

Vers un départ cet hiver ?

"Si les Rangers le vendaient au plus offrant en janvier, la file de ceux qui seraient prêts à le conduire à l'aéroport s'étendrait sur toute la longueur de Copland Road", écrit le Daily Mail. Pourtant, l'ancien du Standard est soutenu par son entraîneur Danny Rohl, qui a décidé de le soutenir publiquement.

"Nico est un joueur important. J'ai eu une conversation individuelle avec lui ces derniers jours, très longue, de 25 à 30 minutes. Je lui ai donné une vision claire de ce que j'attends de lui. De manière générale, pas seulement Nico, nous avons besoin de plus de structure. Nous perdons parfois notre organisation en possession du ballon, notamment au mileu de terrain. Défensivement, j'aime ce que je vois, notre capacité à récupérer le ballon. Nico, notamment, lorsqu'il est en position défensive, en récupère beaucoup", explique l'entraîneur allemand.



En Ecosse, le débat sur le meilleur poste de Raskin a aussi refait surface. Un débat qui n'en est pas un pour Danny Rohl : "Pour moi, il est évident qu’il est numéro 6, car il aime avoir le jeu devant lui. Je vois qu’il est plus à l’aise pour faire progresser le jeu depuis une position de numéro 6 que depuis une position de numéro 8 ou 10".