CAN : l'aventure continue pour Hugo Broos et l'Afrique du Sud

L'Afrique du Sud devait idéalement l'emporter pour se hisser en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Cela n'aura pas été simple.

Après avoir été battue par l'Egypte, l'Afrique du Sud n'avait pas beaucoup de place pour le calcul pour éviter toute mauvaise surprise dans un groupe où l'Egypte était déjà assurée d'être qualifiée.

Et les Bafana Bafana ont frôlé la contre-performance, ne s'imposant que 2-3 grâce à un but sur penalty à la 82e minute. Marvelous Nakamba, capitaine zimbabwéen et ancien du Club de Bruges, a commis une faute de main fatale à son équipe.

Il y avait d'ailleurs une forte teinte brugeoise dans ce match (sans même parler d'Hugo Broos sur le banc) puisque c'est l'ancien attaquant du Cercle (et de Westerlo) Lyle Foster qui a été l'homme du match pour l'Afrique du Sud, auteur d'un but et d'une passe décisive. Shante Campbell (Club de Bruges) est cependant resté sur le banc côté sud-africain.

L'Afrique du Sud 2e de son groupe

Avec 6 points, l'Afrique du Sud termine deuxième derrière l'Egypte, qui a partagé hier soir contre l'Angola (7 points). Un match nul aurait cependant suffi, le Zimbabwe ne comptant qu'un point et l'Angola 2.



Cette qualification permet à Broos d'encore rêver à un beau parcours pour sa dernière CAN, mais ne fera peut-être pas tant plaisir à sa femme, qui ne vit apparemment pas un moment idyllique au Maroc durant cette compétition...