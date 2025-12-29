Il a tout tenté : Charles De Ketelaere à deux doigts de faire vaciller l'Inter

L'Atalanta s'est inclinée 0-1 contre l'Inter Milan hier soir. Charles De Ketelaere a pourtant donné de sa personne pour permettre aux siens de prendre l'avantage.

L'Atalanta demeure bien irrégulière cette saison. L'équipe avait commencé le championnat avec seulement deux victoires sur les douze premiers matchs. Cela va un peu mieux ces dernières semaines, avec un joli neuf sur douze.

Très discret et touché physiquement en début de saison, Charles De Ketelaere monte lui aussi en puissance. Lors de la victoire 2-1 contre Chelsea en Ligue des Champions au début du mois, il avait rayonné, avec un but et un assist, créant ce soir là 11 occasions franches, plus que tout autre joueur en C1 cette saison.

L'Inter a eu chaud

Hier, l'Atalanta a regoûté à la défaite, s'inclinant 0-1 contre l'Inter. De Ketelaere s'est à nouveau montré à son avantage. Le Diable Rouge aurait dû être crédité d'un assist, mais Lazar Samardžić a galvaudé son offrande.

Alors que le score était encore de 0-0, CDK a également fait trembler les filets, mais son but a été annulé pour un hors-jeu de Nicola Zalewski au départ de l'action. Dix minutes plus tard, Lautaro Martinez a mis l'Inter sur les rails d'une frappe à ras de terre en première intention (65e, 0-1).



Privée de deux buts pour hors-jeu, l'Atalanta a dû s'avouer vaincue. L'équipe se rassure dans le jeu mais n'est toujours que dixième de Serie A, à cinq points des places européennes.