Muzamel Rahmat
Le Mondial en danger ? Un Diable Rouge pourrait être absent plusieurs mois
Charles De Ketelaere pourrait manquer la Coupe du monde. Sa blessure au genou serait plus grave que prévu.

L'Atalanta a dû se passer de Charles De Ketelaere ce week-end contre la Cremonese. Le Diable Rouge s'est blessé tout seul au genou à l'entraînement. D'après les premiers examens, l'ancien chouchou du Club de Bruges devrait être absent un mois.

Mais la presse italienne se montre beaucoup plus inquiète et Sky Sports Italie parle d'une possible opération. Si De Ketelaere doit se faire opérer, son absence se compterait en mois. Un scénario catastrophe à quatre mois seulement de la Coupe du monde.

Le remplaçant de Lukaku

Cette tuile tombe au pire moment pour Rudi Garcia. Même si Romelu Lukaku est de retour, son absence avait montré qu'il était difficile à remplacer. Loïs Openda a eu plusieurs chances, mais n'a pas convaincu au poste de numéro 9.

De Ketelaere offrait une option en faux neuf. Il avait brillé contre le Liechtenstein, avec un doublé et une passe décisive. Un profil qui permet d'essayer d'autres tactiques en cas d'absence de Lukaku.


Sauf surprise, De Ketelaere devrait manquer le prochain rassemblement des Diables Rouges aux États-Unis. La Belgique affrontera les pays organisateurs du Mondial, les États-Unis et le Mexique, les 28 mars et 1er avril.

Charles De Ketelaere

