Plus dans les plans de son entraîneur : un Diable sur le départ avant même la fin de son prêt ?

Cyril Ngonge a perdu sa place de titulaire au Torino. Un départ pourrait être envisagé dès cet hiver.

L'été dernier, Naples a prêté Cyril Ngonge au Torino. Il faut dire que malgré un transfert à 20 millions il y a deux ans, notre compatriote ne pouvait guère revendiquer une place de titulaire au sein de l'équipe championne d'Italie. Et cela n'allait pas changer avec l'arrivée de Noa Lang à son poste.

Ngonge a donc été se chercher du temps de jeu au Torino. De fait, il a plus joué en quelques semaines que sur l'ensemble de la saison dernière. Mais son bilan comptable n'est pas des plus fournis : un but et un assist seulement en évoluant comme deuxième attaquant.

Vers un troisième club différent en Serie A ?

À la fin de l'automne, cela lui a valu de perdre progressivement sa place de titulaire. Le Bruxellois de 25 ans a débuté les cinq derniers matchs de championnat sur le banc et rentre au jeu de plus en plus tardivement.

Le Torino a négocié une option d'achat avec le Napoli. Mais on semble bien loin de voir la direction l'activer. Il n'est d'ailleurs pas impossible que l'ancien espoir du Club de Bruges s'en aille avant même la fin de saison.

Le journaliste italien Nicolò Schira affirme en effet que Cyril Ngonge pourrait partir dès janvier, six mois avant la fin de son prêt. Pour retrouver une équipe qui lui permettra de retrouver la confiance qui était la sienne à l'Hellas Vérone, pour ses premiers pas en Serie A ?



