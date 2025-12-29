Pourquoi n'était-il pas encore repris ? Conte donne des nouvelles de Lukaku et évoque aussi Kevin De Bruyne

Naples doit toujours composer sans Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. Antonio Conte les attend avec impatience mais se montre réaliste.

Quand la direction a réussi à convaincre Kevin De Bruyne de signer l'été dernier, Naples rêvait déjà de reproduire la célébration iconique avec Romelu Lukaku en Serie A. Sauf que les deux hommes n'ont pas eu la moindre occasion d'évoluer de concert.

Lukaku a donné le ton en se blessant gravement à la cuisse lors de la préparation, De Bruyne l'a malheureusement imité à la fin du mois d'octobre. Si le retour de KDB n'est pas attendu avant le mois de mars, Big Rom est dans les starting blocks.

Hier, il était pressenti pour être repris pour la première fois dans le groupe. Mais il n'était finalement pas dans la sélection pour le match remporté 0-2 à Cremonese. Antonio Conte a évidemment été interrogé sur son cas en conférence de presse.

Patience, patience

L'entraîneur italien a évoqué ses deux Diables en même temps : "Nous espérons que Lukaku et De Bruyne seront de retour en forme au plus vite, mais il nous faudra faire preuve de patience. Leurs blessures ne doivent pas être sous-estimées. Nous devons attendre de voir comment et quand ils reviendront".

Conte se veut prudent, d'autant plus qu'Alex Meret, Frank Anguissa et Billy Glimour sont également sur la touche. Romelu Lukaku est très important dans le groupe, ce n'est pas pour rien qu'il avait fait le voyage en Arabie Saoudite à l'occasion de la Supercoupe, remportée il y a une semaine. Mais Naples préfère ne prendre aucun risque, le laissant pleinement se concentrer sur 2026.