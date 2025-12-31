"C'est de la m*rde" : un joueur espagnol pas ravi de jouer en Arabie Saoudite

La Supercoupe d'Espagne se déroulera début janvier en Arabie Saoudite, et ça ne plaît pas à tout le monde. Notamment à Iñaki Williams, ailier de l'Athletic Bilbao, qui n'a pas mâché ses mots.

La délocalisation de Supercoupes au Moyen-Orient est devenue une triste routine dans le football actuel : la France, l'Italie ou encore l'Espagne ont pris l'habitude de se rendre au Qatar ou en Arabie Saoudite pour y monnayer quelques grosses affiches.

Début janvier, c'est donc la Supercoupe d'Espagne qui se déroulera à Djeddah, dans le royaume wahabbite. Et ça ne plaît pas du tout à Iñaki Williams, attaquant de l'Athletic Bilbao qui affrontera le FC Barcelone le 7 janvier prochain.

L'Athletic Bilbao désavantagé ?

"Jouer la Supercoupe en Arabie Saoudite, c'est de la merde, pour le dire clairement", lâche Williams en conférence de presse d'avant-match. "Ca n'amène rien aux supporters. Si nous étions en Espagne, il y aurait des milliers de supporters au stade et ici, il n'y a personne".

La popularité du Barça et du Real Madrid à l'étranger fait en effet que ces clubs sont les grands vainqueurs de ce format, pouvant compter sur des supporters aux quatre coins du monde là où le soutien à Bilbao est surtout local.



Qui plus est, Williams n'apprécie que moyennement d'être loin de chez lui à cette période de l'année. "Je vais bientôt devenir père, et être éloigné de ma femme et de mon enfant n'est pas facile. Mais c'est le prix à payer dans ce job", reconnaît-il.