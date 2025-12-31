"C'est de la m*rde" : un joueur espagnol pas ravi de jouer en Arabie Saoudite

"C'est de la m*rde" : un joueur espagnol pas ravi de jouer en Arabie Saoudite
Photo: © photonews
Deviens fan de Athletic de Bilbao! 42

La Supercoupe d'Espagne se déroulera début janvier en Arabie Saoudite, et ça ne plaît pas à tout le monde. Notamment à Iñaki Williams, ailier de l'Athletic Bilbao, qui n'a pas mâché ses mots.

La délocalisation de Supercoupes au Moyen-Orient est devenue une triste routine dans le football actuel : la France, l'Italie ou encore l'Espagne ont pris l'habitude de se rendre au Qatar ou en Arabie Saoudite pour y monnayer quelques grosses affiches.

Début janvier, c'est donc la Supercoupe d'Espagne qui se déroulera à Djeddah, dans le royaume wahabbite. Et ça ne plaît pas du tout à Iñaki Williams, attaquant de l'Athletic Bilbao qui affrontera le FC Barcelone le 7 janvier prochain.

L'Athletic Bilbao désavantagé ? 

"Jouer la Supercoupe en Arabie Saoudite, c'est de la merde, pour le dire clairement", lâche Williams en conférence de presse d'avant-match. "Ca n'amène rien aux supporters. Si nous étions en Espagne, il y aurait des milliers de supporters au stade et ici, il n'y a personne".

La popularité du Barça et du Real Madrid à l'étranger fait en effet que ces clubs sont les grands vainqueurs de ce format, pouvant compter sur des supporters aux quatre coins du monde là où le soutien à Bilbao est surtout local.


Qui plus est, Williams n'apprécie que moyennement d'être loin de chez lui à cette période de l'année. "Je vais bientôt devenir père, et être éloigné de ma femme et de mon enfant n'est pas facile. Mais c'est le prix à payer dans ce job", reconnaît-il. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Athletic de Bilbao

Plus de news

Nouveau coup dur pour John Textor : l'un de ses clubs interdit de recrutement

Nouveau coup dur pour John Textor : l'un de ses clubs interdit de recrutement

12:20
Stijn Stijnen termine l'année sur une nouvelle suspension pour comportement déplacé

Stijn Stijnen termine l'année sur une nouvelle suspension pour comportement déplacé

12:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/12: De Cat

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/12: De Cat

11:30
Nathan De Cat fait parler à l'international : de nombreux clubs sont cités

Nathan De Cat fait parler à l'international : de nombreux clubs sont cités

11:30
Excellente nouvelle pour le football belge : DAZN débouté par l'arbitrage d'urgence du CEPANI

Excellente nouvelle pour le football belge : DAZN débouté par l'arbitrage d'urgence du CEPANI

10:30
Le grand favori au Soulier d'Or ? "Sur l'ensemble de l'année, il le mérite"

Le grand favori au Soulier d'Or ? "Sur l'ensemble de l'année, il le mérite"

10:00
Le prix de Yacine Titraoui est connu : un seul club en Belgique peut en rêver

Le prix de Yacine Titraoui est connu : un seul club en Belgique peut en rêver

09:30
Pas une minute en championnat cette saison : un Diable Rouge proche d'enfin faire son retour

Pas une minute en championnat cette saison : un Diable Rouge proche d'enfin faire son retour

09:00
Une bonne nouvelle pour les Belges de l'Ajax ? Un nom légendaire fait son retour au club

Une bonne nouvelle pour les Belges de l'Ajax ? Un nom légendaire fait son retour au club

08:30
Michael Verschueren évoque le "projet Lukaku" à Anderlecht et envoie un signal fort

Michael Verschueren évoque le "projet Lukaku" à Anderlecht et envoie un signal fort

08:00
L'un des milieux de terrain les plus élégants des 20 dernières années annonce sa retraite à 35 ans

L'un des milieux de terrain les plus élégants des 20 dernières années annonce sa retraite à 35 ans

07:40
Un Brugeois suivi par le Real Madrid ? Un détail pourrait toutefois venir embêter tous les clubs intéressés

Un Brugeois suivi par le Real Madrid ? Un détail pourrait toutefois venir embêter tous les clubs intéressés

07:00
Sans surprise, l'appel du Standard concernant Nkada n'aura pas servi à grand chose

Sans surprise, l'appel du Standard concernant Nkada n'aura pas servi à grand chose

07:20
Le choc entre Diables Rouges tourne en faveur de Léandro Trossard : Arsenal garde le cap en tête

Le choc entre Diables Rouges tourne en faveur de Léandro Trossard : Arsenal garde le cap en tête

23:20
Retour surprise en Belgique pour Dries Mertens ?

Retour surprise en Belgique pour Dries Mertens ?

23:01
Pas une seule fois en équipe A cette année : Genk pourrait abandonner un transfert de plusieurs millions

Pas une seule fois en équipe A cette année : Genk pourrait abandonner un transfert de plusieurs millions

22:40
Du lourd pour la RDC : un gros morceau attend Chancel Mbemba (ex-RSCA), Noah Sadiki (ex-Union) et les Léopards

Du lourd pour la RDC : un gros morceau attend Chancel Mbemba (ex-RSCA), Noah Sadiki (ex-Union) et les Léopards

22:25
Deuxième chance ? Bruges revient à la charge pour un jeune défenseur de talent

Deuxième chance ? Bruges revient à la charge pour un jeune défenseur de talent

22:00
"Anderlecht aurait dû y être, c'est une catastrophe pour le football belge"

"Anderlecht aurait dû y être, c'est une catastrophe pour le football belge"

21:40
1
Un joueur, cité chez les Diables Rouges, mis à l'écart par Vincent Kompany ?

Un joueur, cité chez les Diables Rouges, mis à l'écart par Vincent Kompany ?

21:20
Matías Fernández-Pardo en Premier League cet hiver ? Un club belge pourrait également en profiter !

Matías Fernández-Pardo en Premier League cet hiver ? Un club belge pourrait également en profiter !

21:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Castro - De Kerf - Duranville

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/12: Castro - De Kerf - Duranville

20:00
Un joueur clé de l'Antwerp convoité par un club du top belge ?

Un joueur clé de l'Antwerp convoité par un club du top belge ?

20:40
🎥 Doublé du Brugeois Onyedika, un ancien Soulier d'Or buteur : Paul Put et ses hommes renvoyés à la maison

🎥 Doublé du Brugeois Onyedika, un ancien Soulier d'Or buteur : Paul Put et ses hommes renvoyés à la maison

20:20
Officiel : un premier transfert pour Ivan Leko et Bruges

Officiel : un premier transfert pour Ivan Leko et Bruges

20:00
Anderlecht et le Standard en Champions Play-offs ? La suite de la saison s'annonce palpitante Analyse

Anderlecht et le Standard en Champions Play-offs ? La suite de la saison s'annonce palpitante

19:30
"Dieu était en pause clope?" : un ex-Rouche s'offre un débat théologique sur les réseaux

"Dieu était en pause clope?" : un ex-Rouche s'offre un débat théologique sur les réseaux

19:00
L'année se termine mal pour un Diable Rouge, écarté du onze de base

L'année se termine mal pour un Diable Rouge, écarté du onze de base

18:30
Un talent de Challenger Pro League intéresse deux clubs de D1A

Un talent de Challenger Pro League intéresse deux clubs de D1A

18:00
Une solution pourrait bien se dessiner pour Julien Duranville

Une solution pourrait bien se dessiner pour Julien Duranville

17:30
Nicolas Frutos présente les trois grands objectifs de la RAAL en 2026

Nicolas Frutos présente les trois grands objectifs de la RAAL en 2026

17:00
Ca ne calmera pas Westerlo : Jonathan Lardot confirme une grosse erreur d'arbitrage

Ca ne calmera pas Westerlo : Jonathan Lardot confirme une grosse erreur d'arbitrage

15:30
La finale de la Coupe du Monde 2030 au Maroc ou en Espagne ? La FIFA aurait tranché

La finale de la Coupe du Monde 2030 au Maroc ou en Espagne ? La FIFA aurait tranché

16:30
Pas une bonne nouvelle pour Duranville : le Borussia suit un très grand talent

Pas une bonne nouvelle pour Duranville : le Borussia suit un très grand talent

16:00
Benito Raman surprend et invite tous ses anciens clubs

Benito Raman surprend et invite tous ses anciens clubs

15:00
Une affaire à saisir en Pro League ? Griffin Yow est suivi par plusieurs clubs

Une affaire à saisir en Pro League ? Griffin Yow est suivi par plusieurs clubs

14:30

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 18
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 02/01 Getafe Getafe
Celta De Vigo Celta De Vigo 03/01 Valencia CF Valencia CF
Osasuna Osasuna 03/01 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Elche CF Elche CF 03/01 Villarreal Villarreal
Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone 03/01 FC Barcelone FC Barcelone
Séville Séville 04/01 Levante Levante
Real Madrid Real Madrid 04/01 Real Betis Real Betis
Real Mallorca Real Mallorca 04/01 Girona FC Girona FC
Alaves Alaves 04/01 Real Oviedo Real Oviedo
Real Sociedad Real Sociedad 04/01 Atlético Madrid Atlético Madrid
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved