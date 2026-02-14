Carl Hoefkens menacé ? "Nous croyons en sa façon de travailler"

Les résultats du NAC Breda ces dernières semaines mettent Carl Hoefkens sous pression. Mais André Ayew, star du NAC, soutient son coach.

Le NAC Breda n'a plus gagné en championnat depuis... 11 matchs, un bilan qui laisse Carl Hoefkens sous une pression intense. Récemment, la direction du NAC a assuré Hoefkens de son soutien, mais le sort de l'ex-coach du Standard reste en suspens.

"Nous le soutenons et nous sommes derrière lui", a cependant assuré André Ayew, attaquant du NAC, sur BN DeStem. "Nous croyons en sa méthode de travail. Mais c'est à nous, les joueurs, de faire la différence. La tactique peut être parfaite mais c'est à nous, sur le terrain, d'aller chercher les résultats".

"Tout le groupe" derrière Carl Hoefkens

Selon Ayew, arrivé cet hiver et qui a disputé 5 matchs depuis, Carl Hoefkens fait du très bon travail. "Qu'il s'agisse de l'état d'esprit ou de la tactique. Mais nous faisons des petites erreurs qui nous coûtent cher", regrette l'attaquant ghanéen.

"C'est la faute des joueurs, de personne d'autre. Nous devons garder confiance. C'est un entraîneur qui a travaillé en Ligue des Champions", rappelle André Ayew. "Il faut se battre les uns pour les autres car nous sommes tous dans le même bateau".

L'entraîneur belge peut en tout cas compter sur le soutien de son groupe. "Nous sommes tous derrière lui. Ca n'a jamais été remis en question. Le groupe l'adore", insiste Ayew. "Nous sommes très liés à lui".