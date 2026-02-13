Une légende des Red Flames prend sa retraite internationale

Laura De Neve a annoncé vendredi mettre un terme à sa carrière internationale. La défenseuse d'Anderlecht a porté 65 fois le maillot des Red Flames.

C'est une page qui se tourne dans le football belge, féminin comme masculin. Laura De Neve (31 ans) a annoncé prendre sa retraite internationale, après 65 caps pour les Red Flames. De Neve était devenue internationale en 2013, sous Ives Serneels.

Laura De Neve n'avait pas disputé l'Euro 2017, mais avait ensuite été un pilier de l'équipe nationale lors de l'édition 2022 de la compétition, jouant trois des quatre matchs disputés par les Flames. La défenseuse centrale était l'un des piliers de l'équipe de Serneels.

De Neve prend cette décision afin de se concentrer sur sa carrière en club et de laisser son corps se reposer. "C'est difficile, mais c'est le bon choix. Mon corps a besoin de plus de repos durant les trêves internationales", explique-t-elle.

"Je voudrais remercier tous ceux qui ont rendu ce parcours inoubliable. Je suis fière d'avoir pu représenter mon pays et m'être créé de si beaux souvenirs", écrit De Neve.



Laura De Neve se focalisera désormais sur sa carrière en club. Depuis 2012, elle porte les couleurs du RSCA Women, avec lequel elle a disputé 100 matchs.