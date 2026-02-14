Les Diables favoris... pour être derniers ? Pourquoi la Nations League sera plus importante qu'il n'y paraît

La Belgique a hérité d'un groupe particulièrement relevé pour la prochaine édition de la Ligue des Nations. Les Diables devront avant tout veiller à ne pas terminer à la dernière place, sous peine de se mettre en difficulté lors des éliminatoires de l'Euro 2028.

Lors du tirage au sort réalisé en cette fin de semaine à Bruxelles, la Belgique a hérité presque du même tirage qu'il y a deux ans pour la prochaine édition de la Ligue des Nations.

Les Diables Rouges défieront l'Italie, la France et la Turquie, et auront fort à faire pour ne serait-ce que se maintenir en Ligue A. Éviter la dernière place du groupe sera toutefois primordial, en vue de l'Euro 2028.

En effet, terminer à la dernière place de Ligue A ne signifiera pas seulement descendre en Ligue B pour la prochaine édition de la Ligue des Nations, mais aussi se retrouver dans le pot 2 lors des qualifications à l'Euro 2028, et donc ne plus pouvoir éviter les cadors européens.

La Belgique doit impérativement éviter la dernière place en Ligue des Nations

Malgré sa moindre importance, cette compétition sera donc tout de même primordiale pour les hommes de Rudi Garcia, qui ne partent cependant pas vraiment avec la faveur des pronostics.

Selon les estimations, la Belgique aurait 35 % de chances de terminer à la dernière place du groupe, contre 30 % pour la troisième place, 24 % pour la deuxième et seulement 11 % pour la première, qui semble réservée à l'Équipe de France. D'après ces pronostics, la Belgique et la Turquie se battront pour la troisième place, tandis que l'Italie devrait pouvoir terminer dans le top 2, mais semble trop courte pour battre les Bleus.

Belgique

