"La responsabilité est partagée" : malgré la victoire, Sébastien Pocognoli remonté contre l'un de ses joueurs

"La responsabilité est partagée" : malgré la victoire, Sébastien Pocognoli remonté contre l'un de ses joueurs
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Monaco a regoûté à la victoire en prenant le dessus sur Nantes (3-1). L'entame de match a été parfaite, mais la suite laisse Sébastien Pocognoli plus amer.

Le retour de Wout Faes dans l'axe de la défense, une avance de trois buts dès la demi-heure : Monaco avait tout pour vivre un match tranquille contre Nantes. L'ASM a bien renoué avec la victoire (après deux matchs moins aboutis contre Nice et Strasbourg) mais a encaissé un but en fin de premier acte, a vu trois joueurs sortir sur blessure et a disputé la dernière demi-heure à dix suite à l'exclusion d'Alexander Golovin.

"Ce carton rouge n’a pas aidé la physionomie du match, on attend un certain contrôle des émotions de la part des joueurs… D’ailleurs, je crois que Vanderson en avait parlé dans sa conférence de presse avant le match. On est en plein dedans, avec un joueur qui est frustré par rapport à des décisions dont on sait qu’elles peuvent être parfois contraires. Mais dans ce genre de situations, on doit à l’inverse garder la tête froide. Donc, la responsabilité est partagée, mais il doit y avoir une responsabilité collective de la part de Golovin" a réagi Sébastien Pocognoli en conférence de presse.

Adingra et Faes, deux renforts qui font du bien

Dans ses points positifs, l'ancien entraîneur de l'Union pointe Simon Adingra. L'autre ancien protégé du Parc Duden s'est offert un doublé : "Sa prestation n’est pas surprenante, car je le connais très bien et j’ai vraiment appuyé pour qu’on puisse le recruter car sa polyvalence était un atout très important au vu du nombre d’absences dans le groupe".

"C’est l’argument numéro un, et quand Simon est apparu sur la liste des joueurs disponibles, j’ai dit qu’il était très intéressant, il sait jouer à droite, à gauche, en soutien de l’attaquant ou bien piston. Aujourd’hui, dans un match où on domine, on a pu voir toutes ses qualités offensives, donc je suis très content de sa prestation, également sur le plan défensif", poursuit Pocognoli.


Adingra fait impression sur le Rocher : "Contre, Nice il était beaucoup plus en couverture dans un rôle de piston car on avait moins le ballon. En phase défensive, il avait déjà beaucoup donné pour le collectif, je suis satisfait de son implication au quotidien, il a été directement intégré par ses coéquipiers car il dégage beaucoup d’ondes positives. Je trouve que Wout (Faes) a aussi apporté des choses dans ce match. C’est donc très bien pour la compétition et la cohésion au sein du groupe", conclut Poco.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Monaco
Nantes

Plus de news

LIVE Standard - Union SG : les Rouches face à un défi compliqué en ce jour de Saint-Valentin

LIVE Standard - Union SG : les Rouches face à un défi compliqué en ce jour de Saint-Valentin

17:10
Hasi et Still avaient fermé la porte : pourquoi Jérémy Taravel a poussé pour le retour de Mats Rits

Hasi et Still avaient fermé la porte : pourquoi Jérémy Taravel a poussé pour le retour de Mats Rits

17:00
Un grand club belge a tenté de rapatrier Carl Hoefkens cet hiver : "Je n'y ai délibérément pas donné suite"

Un grand club belge a tenté de rapatrier Carl Hoefkens cet hiver : "Je n'y ai délibérément pas donné suite"

16:00
"Jamais eu de discussion approfondie avec Hasi" : Cedric Hatenboer lâche ses quatre vérités sur Anderlecht

"Jamais eu de discussion approfondie avec Hasi" : Cedric Hatenboer lâche ses quatre vérités sur Anderlecht

15:30
"J'ai regardé leur première mi-temps" : David Hubert réagit aux retrouvailles contre Anderlecht en finale

"J'ai regardé leur première mi-temps" : David Hubert réagit aux retrouvailles contre Anderlecht en finale

15:00
La montée en Premier League dans le viseur ? Edward Still face à son premier gros challenge en Angleterre

La montée en Premier League dans le viseur ? Edward Still face à son premier gros challenge en Angleterre

14:30
Rik De Mil confirme : "J'aurais voulu l'emmener avec moi à Gand, mais..."

Rik De Mil confirme : "J'aurais voulu l'emmener avec moi à Gand, mais..."

14:00
🎥 Le même ce soir ? Teddy Teuma a inscrit l'un des plus beaux buts de sa carrière à Sclessin...avec l'Union

🎥 Le même ce soir ? Teddy Teuma a inscrit l'un des plus beaux buts de sa carrière à Sclessin...avec l'Union

13:30
Un avenir en péril : menacé d'expulsion, un club amateur liégeois lance un appel à la mobilisation générale

Un avenir en péril : menacé d'expulsion, un club amateur liégeois lance un appel à la mobilisation générale

13:00
Le directeur sportif du Club de Bruges ne se cache pas : "Nous sommes obligés de remporter le titre"

Le directeur sportif du Club de Bruges ne se cache pas : "Nous sommes obligés de remporter le titre"

12:30
Rik De Mil propose une révolution dans le football belge : "Il n'y a pas de magiciens chez les entraîneurs"

Rik De Mil propose une révolution dans le football belge : "Il n'y a pas de magiciens chez les entraîneurs"

12:00
Les Diables favoris... pour être derniers ? Pourquoi la Nations League sera plus importante qu'il n'y paraît

Les Diables favoris... pour être derniers ? Pourquoi la Nations League sera plus importante qu'il n'y paraît

11:30
1
Un suspendu de chaque côté, Kanga incertain : les compos probables de Gand - Charleroi

Un suspendu de chaque côté, Kanga incertain : les compos probables de Gand - Charleroi

10:40
Cette victoire à Malines, le symbole du grand retour de Genk ? "Une équipe de pointe se doit de le faire"

Cette victoire à Malines, le symbole du grand retour de Genk ? "Une équipe de pointe se doit de le faire"

11:00
Surprise en vue ? Un indésirable d'Anderlecht de retour à l'entraînement de l'équipe première !

Surprise en vue ? Un indésirable d'Anderlecht de retour à l'entraînement de l'équipe première !

10:20
Saint-Valentin à Sclessin : voici les compositions probables de Standard - Union

Saint-Valentin à Sclessin : voici les compositions probables de Standard - Union

10:00
Une visite spéciale : pourquoi Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos se sont rendus à Eupen cette semaine

Une visite spéciale : pourquoi Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos se sont rendus à Eupen cette semaine

09:30
Viendra, ne viendra pas ? Alfred Schreuder a donné sa réponse au Sporting d'Anderlecht

Viendra, ne viendra pas ? Alfred Schreuder a donné sa réponse au Sporting d'Anderlecht

09:00
1
Le message fort du président de l'Union, Alex Muzio : "Ce serait une catastrophe pour le football belge"

Le message fort du président de l'Union, Alex Muzio : "Ce serait une catastrophe pour le football belge"

08:30
À quand le grand retour de Kevin De Bruyne ? Rudi Garcia se livre, un mois avant le stage des Diables Rouges

À quand le grand retour de Kevin De Bruyne ? Rudi Garcia se livre, un mois avant le stage des Diables Rouges

08:00
Une mission commando comme tremplin vers une autre success story pour Philippe Clément ?

Une mission commando comme tremplin vers une autre success story pour Philippe Clément ?

07:40
Un timing très important : le petit avantage d'Anderlecht sur l'Union pour la finale de la Coupe

Un timing très important : le petit avantage d'Anderlecht sur l'Union pour la finale de la Coupe

07:27
Carl Hoefkens menacé ? "Nous croyons en sa façon de travailler"

Carl Hoefkens menacé ? "Nous croyons en sa façon de travailler"

07:00
La course au titre relancée ? Le PSG prend une gifle à Rennes !

La course au titre relancée ? Le PSG prend une gifle à Rennes !

22:20
Une légende des Red Flames prend sa retraite internationale

Une légende des Red Flames prend sa retraite internationale

23:00
Genk frappe fort et met Charleroi et Gand sous pression !

Genk frappe fort et met Charleroi et Gand sous pression !

22:40
Seraing crée l'exploit au Lierse, le Patro l'emporte chez les jeunes de Bruges

Seraing crée l'exploit au Lierse, le Patro l'emporte chez les jeunes de Bruges

22:00
Un adversaire des Diables Rouges peine à préparer sa Coupe du Monde au mieux

Un adversaire des Diables Rouges peine à préparer sa Coupe du Monde au mieux

21:40
Vincent Kompany peut se réjouir : un cadre du Bayern prolonge

Vincent Kompany peut se réjouir : un cadre du Bayern prolonge

21:20
Anderlecht a une stratégie pour trouver le successeur d'Olivier Renard

Anderlecht a une stratégie pour trouver le successeur d'Olivier Renard

21:00
Quel coach pour le RFC Seraing ? Deux noms connus de la D1B circulent

Quel coach pour le RFC Seraing ? Deux noms connus de la D1B circulent

20:30
Un cadre de La Gantoise absent contre le Sporting de Charleroi ? Rik De Mil donne des nouvelles

Un cadre de La Gantoise absent contre le Sporting de Charleroi ? Rik De Mil donne des nouvelles

20:00
"Je ne visionne jamais les joueurs" : la surprenante déclaration du président de l'Union Saint-Gilloise

"Je ne visionne jamais les joueurs" : la surprenante déclaration du président de l'Union Saint-Gilloise

19:30
Ivan Leko apporte de bonnes nouvelles en conférence de presse avant le derby brugeois

Ivan Leko apporte de bonnes nouvelles en conférence de presse avant le derby brugeois

19:00
Moussa Diarra et Jules Gaudin connaissent leur sanction après les appels d'Anderlecht et Charleroi

Moussa Diarra et Jules Gaudin connaissent leur sanction après les appels d'Anderlecht et Charleroi

18:30
L'entraîneur du mois de janvier est connu en Pro League

L'entraîneur du mois de janvier est connu en Pro League

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 22
Rennes Rennes 3-1 PSG PSG
Monaco Monaco 3-1 Nantes Nantes
Marseille Marseille 17:00 Strasbourg Strasbourg
Lille OSC Lille OSC 19:00 Brest Brest
Paris FC Paris FC 21:05 Lens Lens
Le Havre Le Havre 15/02 Toulouse Toulouse
Lorient Lorient 15/02 Angers Angers
Metz Metz 15/02 Auxerre Auxerre
Lyon Lyon 15/02 Nice Nice
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved