"La responsabilité est partagée" : malgré la victoire, Sébastien Pocognoli remonté contre l'un de ses joueurs

Monaco a regoûté à la victoire en prenant le dessus sur Nantes (3-1). L'entame de match a été parfaite, mais la suite laisse Sébastien Pocognoli plus amer.

Le retour de Wout Faes dans l'axe de la défense, une avance de trois buts dès la demi-heure : Monaco avait tout pour vivre un match tranquille contre Nantes. L'ASM a bien renoué avec la victoire (après deux matchs moins aboutis contre Nice et Strasbourg) mais a encaissé un but en fin de premier acte, a vu trois joueurs sortir sur blessure et a disputé la dernière demi-heure à dix suite à l'exclusion d'Alexander Golovin.

"Ce carton rouge n’a pas aidé la physionomie du match, on attend un certain contrôle des émotions de la part des joueurs… D’ailleurs, je crois que Vanderson en avait parlé dans sa conférence de presse avant le match. On est en plein dedans, avec un joueur qui est frustré par rapport à des décisions dont on sait qu’elles peuvent être parfois contraires. Mais dans ce genre de situations, on doit à l’inverse garder la tête froide. Donc, la responsabilité est partagée, mais il doit y avoir une responsabilité collective de la part de Golovin" a réagi Sébastien Pocognoli en conférence de presse.

Adingra et Faes, deux renforts qui font du bien

Dans ses points positifs, l'ancien entraîneur de l'Union pointe Simon Adingra. L'autre ancien protégé du Parc Duden s'est offert un doublé : "Sa prestation n’est pas surprenante, car je le connais très bien et j’ai vraiment appuyé pour qu’on puisse le recruter car sa polyvalence était un atout très important au vu du nombre d’absences dans le groupe".

"C’est l’argument numéro un, et quand Simon est apparu sur la liste des joueurs disponibles, j’ai dit qu’il était très intéressant, il sait jouer à droite, à gauche, en soutien de l’attaquant ou bien piston. Aujourd’hui, dans un match où on domine, on a pu voir toutes ses qualités offensives, donc je suis très content de sa prestation, également sur le plan défensif", poursuit Pocognoli.



Adingra fait impression sur le Rocher : "Contre, Nice il était beaucoup plus en couverture dans un rôle de piston car on avait moins le ballon. En phase défensive, il avait déjà beaucoup donné pour le collectif, je suis satisfait de son implication au quotidien, il a été directement intégré par ses coéquipiers car il dégage beaucoup d’ondes positives. Je trouve que Wout (Faes) a aussi apporté des choses dans ce match. C’est donc très bien pour la compétition et la cohésion au sein du groupe", conclut Poco.