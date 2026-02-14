Le message fort du président de l'Union, Alex Muzio : "Ce serait une catastrophe pour le football belge"

Alex Muzio, le président de l'Union, appuie : un retour de la Jupiler Pro League à la télévision est nécessaire, et dans les plus brefs délais. C'est l'intérêt du championnat qui en dépend.

Invité dans le podcast MidMid cette semaine dans le nord du pays, le président de l'Union Saint-Gilloise Alex Muzio a notamment surpris en révélant qu'il ne visionnait jamais les joueurs lui-même avant de les recruter au Parc Duden.

Plus tard dans l'émission, Muzio a lancé un véritable plaidoyer pour que les matchs de la Jupiler Pro League soient à nouveau diffusés à la télévision. Un sujet sur lequel il s'engage particulièrement.

"L'équilibre compétitif est favorisé par une part importante des droits médiatiques et une répartition relativement équitable de ces droits. Si cela venait à disparaître, l'écart entre les équipes du championnat se creuserait", a-t-il d'abord prévenu, avant de poursuivre.

Le président de l'Union milite pour un retour de la Pro League à la télévision

"Je n'imagine pas une seule seconde que ce soit mieux. La compétition serait moins passionnante et moins intéressante sur le long terme. Je suis convaincu que le football belge devrait faire son retour à la télévision, et vite", a-t-il appuyé.

"Il nous faut une émission de résumés, et il faut qu'on parle de football. C'est dans le cas contraire que l'intérêt pour un championnat s'éteint. Il faut qu'on trouve une solution, même si la ligue s'en charge elle-même ou demande moins d'argent."





Il a conclu : "Il faut que le football soit diffusé. Il faut que ça revienne maintenant, pas la saison prochaine ou l'année suivante. Il faut que ce soit gratuit pour tout le monde. Sinon, ce serait une catastrophe : tout le monde regarderait le football étranger, et plus personne ne regarderait le football belge."