Puertas, Lynen et Mbangula ont tout tenté : le Bayern de Kompany était trop fort

Le Bayern Munich a connu une après-midi sans histoire en s'imposant 0-2 au Werder Brême. Harry Kane a fait la différence en trois minutes.

Victorieux de Leipzig en Coupe trois jours plus tôt, le Bayern Munich était déjà de retour sur le terrain cette après-midi à l'occasion du match de Bundesliga disputé à Brême. Vincent Kompany a laissé quelques cadres au repos mais a tout de même aligné un onze des plus compétitifs.

Sans surprise, les visiteurs ont pris les choses dès les premières minutes, avec pas loin de 70% de possession de balle en première mi-temps. Le match s'est décanté en milieu de premier acte avec un penalty accordé par l'arbitre et transformé sans trembler par Harry Kane. 

Le Bayern rapidement en mode gestion

Dans un scénario bien connu de l'Union Saint-Gilloise, l'attaquant anglais n'a mis que trois minutes pour conforter l'avance de son équipe d'un doublé, en profitant de la passivité de la défense du Werder, 0-2 au repos.

Malgré la sortie de Manuel Neuer à reprise et la montée de Samuel Mbangula dans les rangs du Werder, la deuxième mi-temps s'est révélée sans histoire pour les Bavarois, qui ont encore fait évoluer le marquoir à vingt minutes du terme grâce à Leon Gortzka.

Le Bayern reprend donc six points d'avance sur le Borussia Dortmund, vainqueur de Mayence 4-0 hier soir. Le week-end prochain, le Rekordmeister recevra l'Eintracht Francfort d'Arthur Theate et Michy Batshuayi.

