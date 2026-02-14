Le directeur sportif du Club de Bruges ne se cache pas : "Nous sommes obligés de remporter le titre"

Le directeur sportif du Club de Bruges affiche clairement ses ambitions. Après la performance de l'Union la saison dernière, les Blauw & Zwart doivent reprendre le titre de champion, eux qui n'en ont remporté qu'un seul au cours des trois dernières saisons.

Le derby brugeois, entre le Cercle et le Club, est au programme ce dimanche (13h30). Une rencontre cruciale, car les Groen & Zwart, 14ᵉ, veulent sortir de la zone rouge, et les Blauw & Zwart, troisièmes à cinq points de l'Union, veulent éviter que l'écart ne se creuse avant le début des Champions Play-Offs.

Avant cette rencontre, le directeur sportif du Club de Bruges, Dévy Rigaux, s'est exprimé dans les colonnes de Het Laatste Nieuws pour évoquer l'importance de ce match, et plus largement du titre pour les hommes d'Ivan Leko.

"Pour être champions, il n'est plus obligatoire pour nous de recruter des joueurs de tout premier plan. Nous devons trouver suffisamment de joueurs dont l'objectif est de remporter plusieurs championnats avec le Club de Bruges, et donc de rester plusieurs saisons. Le titre est-il indispensable ? Je suis content que vous le disiez", a-t-il déclaré.

Le titre de champion de Belgique est une obligation pour le Club de Bruges

En cas d'échec, le Club de Bruges n'aurait remporté qu'un seul titre de champion ces quatre dernières années. Un bilan qui serait largement insuffisant pour les Blauw & Zwart, qui dominent financièrement le championnat et qui accumulent les bonnes performances en Coupe d'Europe.



"Comme je suis au Club de Bruges depuis longtemps, je connais le niveau d'exigence qu'il y a ici. Nous visons une deuxième étoile et ce vingtième titre. L'an dernier, nous avons été confrontés au parcours exceptionnel de l'Union. Mais cette année, le titre doit nous revenir", a assuré Dévy Rigaux.