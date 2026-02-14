Un avenir en péril : menacé d'expulsion, un club amateur liégeois lance un appel à la mobilisation générale

En P3 liégeoise, le RFC Cornesse devra quitter les installations qu'il occupe depuis 75 ans à la fin de la saison. Sur les réseaux sociaux, le club a lancé un appel à la mobilisation générale et une pétition, qui a déjà récolté près de 700 signatures.

En province de Liège, et plus précisément dans l'arrondissement de Verviers, un club de troisième provinciale traverse une situation particulièrement compliquée : le RFC Cornesse. En effet, le club a reçu vendredi dernier un e-mail officiel d'un avocat de la fabrique d’Eglise de Cornesse, annonçant la fin du bail de location des installations à la fin mai 2026, au terme de la saison.

Une nouvelle catastrophique pour le matricule 5379, qui ignore s'il pourra poursuivre ses activités la saison prochaine, étant donné que la recherche d’un terrain adéquat se révèle particulièrement difficile dans la région. Pensionnaire du site de la rue Bouhais depuis 75 ans, le RFC Cornesse se retrouve sans solution et a lancé un appel à la mobilisation générale sur les réseaux sociaux.

Lancée il y a quelques jours, la pétition "Sauvons le R Cornesse FC !!!" recense déjà plus de 700 signatures, et l'objectif annoncé par le président Erwan Halkin à nos confrères de L’Avenir Verviers est de dépasser les 1.000 signatures.

Le RFC Cornesse a besoin d'aide

"Nous demandons simplement l’ouverture d’un dialogue afin de trouver une solution permettant au club de continuer à exister dans notre village. Le R Cornesse FC, c’est bien plus qu’un club de football : c’est un esprit villageois, l’acceptation de chacun quel que soit son niveau, un encadrement de qualité pour les jeunes et un lieu de vie important pour Cornesse."

"Repris récemment par un jeune comité dynamique, le club est en pleine évolution : nous sommes passés de 3 à 6 équipes, dont 3 équipes de jeunes, et une trentaine d’enfants y sont aujourd’hui affiliés.





"Nous nous opposons à la fusion imposée des clubs de la commune, qui ne correspond ni à nos valeurs ni à notre identité. Nous ne demandons pas de privilège, seulement la possibilité de continuer à faire vivre notre club et un accès aux nouvelles infrastructures durant la période hivernale, comme cela se pratique ailleurs. Signer cette pétition, c’est défendre un club de village, un lieu de formation pour nos jeunes et une partie de l’âme de Cornesse", a déclaré le club dans sa pétition.