Un grand club belge a tenté de rapatrier Carl Hoefkens cet hiver : "Je n'y ai délibérément pas donné suite"
Carl Hoefkens lutte actuellement contre la relégation avec le NAC Breda. Il prend toutefois les choses avec philosophie et a d'ailleurs refusé un retour en Belgique cet hiver.

Cette saison, tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné à Breda : “C’est un peu moins le cas maintenant. Je ne pense pas être encore Dieu”, plaisante Hoefkens dans Het Nieuwsblad, en référence aux premiers mois durant lesquels il était encensé à Breda. “Mais je me sens toujours super bien. Je ne me sens pas comme tous ces entraîneurs qui, en un an, prennent dix ans.”

Pourtant, les derniers mois ont été éprouvants : “Cette saison, nous avons une carte de bingo sur laquelle nous pouvons cocher tout ce qui peut mal tourner. Des décisions arbitrales jusqu’à dix occasions nettes manquées. Sur base des expected points, nous sommes dixièmes. Je n’ai jamais été fan des données, mais maintenant, je le suis".

Une lanterne rouge bien contrariante

Hoefkens peine à cacher sa frustration. “Quand on regarde nos matches, c’est tout simplement ridicule que nous soyons derniers. C’est incroyablement bizarre et fou. Je préfère qu’on dise que le NAC est un joyeux bazar, mais qu’on prenne enfin à nouveau trois points".

Et cela commence à dater : le NAC n'a plus gagné depuis douze matchs en Eredivisie. Malgré sa popularité, Hoefkens n'est pas totalement sûr de rester : "Non, je n’ai pas de garanties. Si les résultats ne suivent pas, à la longue, ce sera difficilement tenable. Mais une des raisons pour lesquelles je suis encore ici, c’est que le directeur sportif et le CEO voient aussi les progrès que nous avons réalisés ces deux dernières années : travailler de manière moderne avec les données, la vidéo, le développement des joueurs et le lien avec les supporters. Seuls les résultats sont inexplicables".

Genk a tenté sa chance


Même l’intérêt d’autres clubs, comme le KRC Genk, ne l’a pas conduit à déménager : “Il y a eu pas mal d’opportunités sur ma route : des clubs plus grands, des pays plus chauds… Mais je n’y ai délibérément pas donné suite. Je me sens tellement bien ici et je reçois tellement de confiance que je veux être loyal et terminer mon travail. Partir soudainement alors que ça se passe mal serait ridicule".

17:10
17:00
15:00
16:30
13:30
15:30
14:00
14:30
12:30
13:00
10:00
12:00
10:40
11:00
07:00
11:30
10:20
09:00
09:30
08:30
07:27
08:00
07:40
22:40
23:00
19:30
22:20
22:00
21:00
21:40
21:20
20:00
20:30
19:00
18:30
18:00

