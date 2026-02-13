Seraing crée l'exploit au Lierse, le Patro l'emporte chez les jeunes de Bruges

Seraing crée l'exploit au Lierse, le Patro l'emporte chez les jeunes de Bruges

Deux matchs étaient au programme ce vendredi soir en Challenger Pro League. Et les deux clubs en déplacement l'ont emporté.

Le Patro Eisden Maasmechelen se déplaçait chez l'avant-dernier, le Club NXT. Un match piège pour les hommes de Stijn Stijnen, qui n'ont pas craqué et ont renoué à la victoire après deux matchs nuls consécutifs (2-3). 

Avec cette victoire, le Patro reprend 3 points d'avance sur le RFC Liège à la 4e place du classement et revient à un point du Beerschot, 3e.

Le Club NXT, de son côté, reste 16e sur 17, mais rappelons que les U23 ne peuvent pas descendre et ne sont donc pas concernés par la relégation.

De son côté, le RFC Seraing se rendait au Lierse sous la houlette de Stéphane Delhalle, ex-adjoint de Kevin Caprasse qui a récemment donné sa démission. Et les Métallos ont réalisé l'exploit.

Seraing s'est en effet imposé (0-1), prenant 4 points d'avance sur le Club NXT et à hauteur des U23 de Gand. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. SK Beveren SK Beveren 22 60 19 3 0 47-16 31 G G G G G
2. KV Courtrai KV Courtrai 23 48 15 3 5 42-24 18 P G P G P
3. Beerschot Beerschot 23 44 13 5 5 34-23 11 G P P G G
4. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 24 43 12 7 5 35-26 9 G G P P G
5. FC Liège FC Liège 23 40 12 4 7 33-24 9 G P G P G
6. Lommel SK Lommel SK 23 39 11 6 6 44-34 10 G G P P P
7. Eupen Eupen 23 34 9 7 7 31-27 4 P P P P G
8. La Gantoise La Gantoise 22 30 9 3 10 29-29 0 G G G P P
9. KSC Lokeren KSC Lokeren 23 30 7 9 7 31-31 0 G P P P P
10. RWDM Brussels RWDM Brussels 23 27 7 6 10 36-38 -2 P P G G P
11. Lierse SK Lierse SK 23 24 6 6 11 24-30 -6 P P P P P
12. Francs Borains Francs Borains 22 23 6 6 10 22-28 -6 G P P G P
13. RSCA Futures RSCA Futures 22 21 4 9 9 29-36 -7 P P P P G
14. Jong Genk Jong Genk 22 20 5 5 12 28-45 -17 P P P G P
15. RFC Seraing RFC Seraing 23 20 4 8 11 22-34 -12 P P P P G
16. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 24 16 4 4 16 25-39 -14 G G G P P
17. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 23 13 2 7 14 18-46 -28 P P P P P
