Seraing crée l'exploit au Lierse, le Patro l'emporte chez les jeunes de Bruges

Deux matchs étaient au programme ce vendredi soir en Challenger Pro League. Et les deux clubs en déplacement l'ont emporté.

Le Patro Eisden Maasmechelen se déplaçait chez l'avant-dernier, le Club NXT. Un match piège pour les hommes de Stijn Stijnen, qui n'ont pas craqué et ont renoué à la victoire après deux matchs nuls consécutifs (2-3).

Avec cette victoire, le Patro reprend 3 points d'avance sur le RFC Liège à la 4e place du classement et revient à un point du Beerschot, 3e.

Le Club NXT, de son côté, reste 16e sur 17, mais rappelons que les U23 ne peuvent pas descendre et ne sont donc pas concernés par la relégation.

De son côté, le RFC Seraing se rendait au Lierse sous la houlette de Stéphane Delhalle, ex-adjoint de Kevin Caprasse qui a récemment donné sa démission. Et les Métallos ont réalisé l'exploit.

Seraing s'est en effet imposé (0-1), prenant 4 points d'avance sur le Club NXT et à hauteur des U23 de Gand.