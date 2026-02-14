Surprise en vue ? Un indésirable d'Anderlecht de retour à l'entraînement de l'équipe première !

Photo: © photonews

Envoyé dans le noyau B depuis l'été, Mats Rits n'a pas encore disputé le moindre match avec l'équipe première d'Anderlecht cette saison. Le milieu de terrain de 32 ans a cependant été réintégré à l'entraînement du noyau A.

Cela fait partie des éléments reprochés à Olivier Renard : l'ancien directeur sportif du Sporting d'Anderlecht n'a pas su trouver de solution pour se libérer des joueurs indésirables, à commencer par Alexis Flips, Thomas Foket et Mats Rits.

Envoyé dans le noyau B à la fin de la saison dernière, le milieu de terrain de 32 ans a joué deux matchs avec le RSCA Futures en Challenger Pro League durant le mois de janvier, mais ne s'entraînait même plus avec l'équipe première des Mauves.

Une situation qui vient de changer, selon les informations de nos confrères de Het Laatste Nieuws. En effet, Mats Rits aurait été réintégré à l'entraînement collectif des Mauves cette semaine, après une réunion avec la direction du club et l'entraîneur intérimaire, Jérémy Taravel.

Mats Rits de retour à l'entraînement collectif d'Anderlecht

Il semble toutefois très peu probable de voir l'ancien joueur du Club de Bruges sur la feuille de match pour la réception de la RAAL La Louvière, ce dimanche. Mats Rits a simplement réintégré l'entraînement collectif, et son avenir dans le noyau A dépendra de la décision du prochain entraîneur, qui pourrait être Alfred Schreuder.

Mats Rits devrait quitter le Sporting d'Anderlecht au terme de son contrat, au mois de juin, mais Jérémy Taravel estime que son expérience et son palmarès méritent une place à l'entraînement collectif.

Toujours selon nos confrères de Het Laatste Nieuws, la situation de Thomas Foket et Alexis Flips n'a, par contre, pas changé, et les deux joueurs continuent de s'entraîner individuellement. Pour rappel, Majeed Ashimeru a quant à lui été prêté à la RAAL La Louvière, le futur adversaire des Mauves, cet hiver.

Suis Anderlecht - RAAL La Louvière en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (15/02).

