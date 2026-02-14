"Prenons contact" : quand Lucas Stassin reçoit l'invitation d'un acteur mondialement connu

"Prenons contact" : quand Lucas Stassin reçoit l'invitation d'un acteur mondialement connu
Deviens fan de Saint-Étienne! 37

Lucas Stassin traverse une période compliquée à Saint-Étienne. Le jeune attaquant belge, qui avait frôlé une sélection chez les Diables Rouges la saison dernière, n'a plus marqué depuis le 23 septembre. Mais il peut compter sur le soutien d'un acteur mondialement connu.

Les circonstances ne jouent pas en sa faveur : Stassin a dû composer avec une blessure au mollet, une semaine de maladie, des matchs vécus sur le banc et une équipe qui peine à trouver son rythme. Récemment, le club a d'ailleurs remercié Eirik Horneland.

L'entraîneur norvégien se montrait toutefois optimiste quant à la progression de Stassin. "Il est tout proche de son meilleur niveau", déclarait-il le 22 janvier après une passe décisive contre Clermont.

"Lors des derniers matchs, il a joué des rencontres complètes, son temps de jeu augmente, il a du rythme et, physiquement, il est au top. Il est plus impliqué et plus serein. Je sais qu'il sera décisif lors de la deuxième moitié de saison", expliquait-il.

Les encouragements de Phippe Montanier...et Timothée Chalamet

Désormais sous les ordres de Philippe Montanier, Stassin attend toujours son premier but depuis le mois de septembre : "J'ai vu sa mentalité et son investissement. Il n'a pas toujours été parfait, mais il doit passer par ce processus et continuer à travailler pour l'équipe", a expliqué l'ancien entraîneur du Standard après la victoire 1-0 contre Montpellier.


Le Brainois a reçu une autre marque de soutien, plus inattendue, provenant de l'acteur Timothée Chalamet, grand fan de Saint-Étienne : "Je dis à Lucas Stassin : reste avec l'équipe, mon ami", a souri l'acteur franco-américain sur France Inter, en l'invitant même à prendre contact : "DM me Stassin. Let's link".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 2
Ligue 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Saint-Étienne
Lucas Stassin

Plus de news

Lommel vient à bout d'un RSCA Futures déforcé

Lommel vient à bout d'un RSCA Futures déforcé

19:30
Pas de victoire pour la première d'Edward Still à Watford

Pas de victoire pour la première d'Edward Still à Watford

19:00
Les Zèbres encore un peu plus dos au mur ! Suivez Charleroi - La Gantoise en Direct Commenté Live

Les Zèbres encore un peu plus dos au mur ! Suivez Charleroi - La Gantoise en Direct Commenté

17:50
Incroyable scénario à OHL, qui enfonce Dender en dernière minute

Incroyable scénario à OHL, qui enfonce Dender en dernière minute

18:31
LIVE Standard - Union SG : les Rouches face à un défi compliqué en ce jour de Saint-Valentin

LIVE Standard - Union SG : les Rouches face à un défi compliqué en ce jour de Saint-Valentin

17:10
Puertas, Lynen et Mbangula ont tout tenté : le Bayern de Kompany était trop fort

Puertas, Lynen et Mbangula ont tout tenté : le Bayern de Kompany était trop fort

17:32
Hasi et Still avaient fermé la porte : pourquoi Jérémy Taravel a poussé pour le retour de Mats Rits

Hasi et Still avaient fermé la porte : pourquoi Jérémy Taravel a poussé pour le retour de Mats Rits

17:00
"La responsabilité est partagée" : malgré la victoire, Sébastien Pocognoli remonté contre l'un de ses joueurs

"La responsabilité est partagée" : malgré la victoire, Sébastien Pocognoli remonté contre l'un de ses joueurs

16:30
Un grand club belge a tenté de rapatrier Carl Hoefkens cet hiver : "Je n'y ai délibérément pas donné suite"

Un grand club belge a tenté de rapatrier Carl Hoefkens cet hiver : "Je n'y ai délibérément pas donné suite"

16:00
"Jamais eu de discussion approfondie avec Hasi" : Cedric Hatenboer lâche ses quatre vérités sur Anderlecht

"Jamais eu de discussion approfondie avec Hasi" : Cedric Hatenboer lâche ses quatre vérités sur Anderlecht

15:30
"J'ai regardé leur première mi-temps" : David Hubert réagit aux retrouvailles contre Anderlecht en finale

"J'ai regardé leur première mi-temps" : David Hubert réagit aux retrouvailles contre Anderlecht en finale

15:00
La montée en Premier League dans le viseur ? Edward Still face à son premier gros challenge en Angleterre

La montée en Premier League dans le viseur ? Edward Still face à son premier gros challenge en Angleterre

14:30
Rik De Mil confirme : "J'aurais voulu l'emmener avec moi à Gand, mais..."

Rik De Mil confirme : "J'aurais voulu l'emmener avec moi à Gand, mais..."

14:00
🎥 Le même ce soir ? Teddy Teuma a inscrit l'un des plus beaux buts de sa carrière à Sclessin...avec l'Union

🎥 Le même ce soir ? Teddy Teuma a inscrit l'un des plus beaux buts de sa carrière à Sclessin...avec l'Union

13:30
Un avenir en péril : menacé d'expulsion, un club amateur liégeois lance un appel à la mobilisation générale

Un avenir en péril : menacé d'expulsion, un club amateur liégeois lance un appel à la mobilisation générale

13:00
Le directeur sportif du Club de Bruges ne se cache pas : "Nous sommes obligés de remporter le titre"

Le directeur sportif du Club de Bruges ne se cache pas : "Nous sommes obligés de remporter le titre"

12:30
Rik De Mil propose une révolution dans le football belge : "Il n'y a pas de magiciens chez les entraîneurs"

Rik De Mil propose une révolution dans le football belge : "Il n'y a pas de magiciens chez les entraîneurs"

12:00
Les Diables favoris... pour être derniers ? Pourquoi la Nations League sera plus importante qu'il n'y paraît

Les Diables favoris... pour être derniers ? Pourquoi la Nations League sera plus importante qu'il n'y paraît

11:30
1
Un suspendu de chaque côté, Kanga incertain : les compos probables de Gand - Charleroi

Un suspendu de chaque côté, Kanga incertain : les compos probables de Gand - Charleroi

10:40
Cette victoire à Malines, le symbole du grand retour de Genk ? "Une équipe de pointe se doit de le faire"

Cette victoire à Malines, le symbole du grand retour de Genk ? "Une équipe de pointe se doit de le faire"

11:00
Surprise en vue ? Un indésirable d'Anderlecht de retour à l'entraînement de l'équipe première !

Surprise en vue ? Un indésirable d'Anderlecht de retour à l'entraînement de l'équipe première !

10:20
Saint-Valentin à Sclessin : voici les compositions probables de Standard - Union

Saint-Valentin à Sclessin : voici les compositions probables de Standard - Union

10:00
Une visite spéciale : pourquoi Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos se sont rendus à Eupen cette semaine

Une visite spéciale : pourquoi Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos se sont rendus à Eupen cette semaine

09:30
Viendra, ne viendra pas ? Alfred Schreuder a donné sa réponse au Sporting d'Anderlecht

Viendra, ne viendra pas ? Alfred Schreuder a donné sa réponse au Sporting d'Anderlecht

09:00
1
Le message fort du président de l'Union, Alex Muzio : "Ce serait une catastrophe pour le football belge"

Le message fort du président de l'Union, Alex Muzio : "Ce serait une catastrophe pour le football belge"

08:30
À quand le grand retour de Kevin De Bruyne ? Rudi Garcia se livre, un mois avant le stage des Diables Rouges

À quand le grand retour de Kevin De Bruyne ? Rudi Garcia se livre, un mois avant le stage des Diables Rouges

08:00
Une mission commando comme tremplin vers une autre success story pour Philippe Clément ?

Une mission commando comme tremplin vers une autre success story pour Philippe Clément ?

07:40
Un timing très important : le petit avantage d'Anderlecht sur l'Union pour la finale de la Coupe

Un timing très important : le petit avantage d'Anderlecht sur l'Union pour la finale de la Coupe

07:27
Carl Hoefkens menacé ? "Nous croyons en sa façon de travailler"

Carl Hoefkens menacé ? "Nous croyons en sa façon de travailler"

07:00
Une légende des Red Flames prend sa retraite internationale

Une légende des Red Flames prend sa retraite internationale

23:00
Genk frappe fort et met Charleroi et Gand sous pression !

Genk frappe fort et met Charleroi et Gand sous pression !

22:40
La course au titre relancée ? Le PSG prend une gifle à Rennes !

La course au titre relancée ? Le PSG prend une gifle à Rennes !

22:20
Seraing crée l'exploit au Lierse, le Patro l'emporte chez les jeunes de Bruges

Seraing crée l'exploit au Lierse, le Patro l'emporte chez les jeunes de Bruges

22:00
Un adversaire des Diables Rouges peine à préparer sa Coupe du Monde au mieux

Un adversaire des Diables Rouges peine à préparer sa Coupe du Monde au mieux

21:40
Vincent Kompany peut se réjouir : un cadre du Bayern prolonge

Vincent Kompany peut se réjouir : un cadre du Bayern prolonge

21:20
Anderlecht a une stratégie pour trouver le successeur d'Olivier Renard

Anderlecht a une stratégie pour trouver le successeur d'Olivier Renard

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 2

 Journée 23
Clermont FC Clermont FC 1-2 Rodez Rodez
Amiens Amiens 1-4 Dunkerque Dunkerque
Laval Laval 2-2 Annecy FC Annecy FC
Pau Pau 1-2 Boulogne Boulogne
Red Star 93 Red Star 93 2-1 Nancy Nancy
Montpellier Montpellier 4-2 Le Mans Le Mans
Grenoble Grenoble 0-0 Reims Reims
Guingamp Guingamp 20:00 Saint-Étienne Saint-Étienne
Bastia Bastia 16/02 Troyes Troyes
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved