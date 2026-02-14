"Prenons contact" : quand Lucas Stassin reçoit l'invitation d'un acteur mondialement connu

Lucas Stassin traverse une période compliquée à Saint-Étienne. Le jeune attaquant belge, qui avait frôlé une sélection chez les Diables Rouges la saison dernière, n'a plus marqué depuis le 23 septembre. Mais il peut compter sur le soutien d'un acteur mondialement connu.

Les circonstances ne jouent pas en sa faveur : Stassin a dû composer avec une blessure au mollet, une semaine de maladie, des matchs vécus sur le banc et une équipe qui peine à trouver son rythme. Récemment, le club a d'ailleurs remercié Eirik Horneland.

L'entraîneur norvégien se montrait toutefois optimiste quant à la progression de Stassin. "Il est tout proche de son meilleur niveau", déclarait-il le 22 janvier après une passe décisive contre Clermont.

"Lors des derniers matchs, il a joué des rencontres complètes, son temps de jeu augmente, il a du rythme et, physiquement, il est au top. Il est plus impliqué et plus serein. Je sais qu'il sera décisif lors de la deuxième moitié de saison", expliquait-il.

Les encouragements de Phippe Montanier...et Timothée Chalamet

Désormais sous les ordres de Philippe Montanier, Stassin attend toujours son premier but depuis le mois de septembre : "J'ai vu sa mentalité et son investissement. Il n'a pas toujours été parfait, mais il doit passer par ce processus et continuer à travailler pour l'équipe", a expliqué l'ancien entraîneur du Standard après la victoire 1-0 contre Montpellier.



Le Brainois a reçu une autre marque de soutien, plus inattendue, provenant de l'acteur Timothée Chalamet, grand fan de Saint-Étienne : "Je dis à Lucas Stassin : reste avec l'équipe, mon ami", a souri l'acteur franco-américain sur France Inter, en l'invitant même à prendre contact : "DM me Stassin. Let's link".