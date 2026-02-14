La montée en Premier League dans le viseur ? Edward Still face à son premier gros challenge en Angleterre

Photo: © photonews

Cette après-midi, Edward Still dirigera son premier match sur le banc de Watford. Un rendez-vous qu'il attend impatiemment.

Les frères Still en rêvaient et l'ont tous les deux vécu à quelques mois d'intervalle : coacher en Angleterre. Après Will sur le banc de Southampton en début de saison, voici Edward sur le banc d'un autre ancien club de Premier League, du côté de Watford.

Six jours aprés son officialisation, il coachera tantôt son premier match sur le banc des Hornets. Pour ses grands débuts, il se déplacera à Preston, septième de Championship (là où Watford apparaît à la douzième place).

Edward Still apparaît confiant : "Ces derniers jours ont été très positifs. Les joueurs ont très bien réagi et le staff a été fantastique.  Au vu de ce que l'équipe a montré cette semaine et de ce dont je sais qu'elle est capable, nous sommes largement capables d'aller là-bas et d'obtenir un bon résultat", explique-t-il en conférence de presse, dans des déclarations reprises sur le site internet du club.

Les Playoffs d'accession à la Premier League en ligne de mire

Il faudra toutefois faire front : "Surtout à cette période de la saison, avec l'état du terrain, ce sera l'un des matchs les plus difficiles de la saison. Ils sont en bonne position, quelques points devant nous, ce sera un défi de taille".

L'ancien intérimaire d'Anderlecht veut imposer sa griffe : "Nous voulons jouer en attaque et avec du rythme. Il faudra quelques matchs pour voir tout cela. Si ce que nous avons vu à l'entraînement se confirme, on pourra en avoir un premier aperçu ce samedi".

Still veut regarder vers le haut : "Nous ne sommes pas en lutte pour le maintien ni coincés en milieu de tableau, nous sommes à trois points des Playoffs (réservés aux équipes classées entre la troisième et la sixième place)".

