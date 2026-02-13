Vincent Kompany peut se réjouir : un cadre du Bayern prolonge

Très bonne nouvelle pour le Bayern Munich et Vincent Kompany : Dayot Upamecano, cadre de la défense bavaroise, prolonge son contrat.

Le Bayern Munich a annoncé une très bonne nouvelle ce vendredi : Dayot Upamecano (27 ans), défenseur central international français et pilier de la défense bavaroise, a prolongé son bail jusqu'en 2030. Une prolongation nécessaire car Upamecano arrivait en fin de contrat en juin prochain.

C'est une excellente nouvelle pour Vincent Kompany, car Upamecano est un titulaire indiscutable en Bundesliga cette saison, ayant disputé 17 matchs de championnat dont 15 en tant que titulaire.

Perdre le Français en fin de contrat aurait été un coup dur, Upamecano étant évalué à 70 millions d'euros sur Transfemarkt.

Dayot Upamecano a signé au Bayern Munich en 2021 contre 42,5 millions d'euros en provenance du RB Leipzig. Depuis, il a disputé 180 matchs pour le Rekordmeister, s'imposant comme l'un des défenseurs les plus en vue d'Allemagne.