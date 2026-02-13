Vincent Kompany peut se réjouir : un cadre du Bayern prolonge

Vincent Kompany peut se réjouir : un cadre du Bayern prolonge
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Très bonne nouvelle pour le Bayern Munich et Vincent Kompany : Dayot Upamecano, cadre de la défense bavaroise, prolonge son contrat.

Le Bayern Munich a annoncé une très bonne nouvelle ce vendredi : Dayot Upamecano (27 ans), défenseur central international français et pilier de la défense bavaroise, a prolongé son bail jusqu'en 2030. Une prolongation nécessaire car Upamecano arrivait en fin de contrat en juin prochain.

C'est une excellente nouvelle pour Vincent Kompany, car Upamecano est un titulaire indiscutable en Bundesliga cette saison, ayant disputé 17 matchs de championnat dont 15 en tant que titulaire.

Perdre le Français en fin de contrat aurait été un coup dur, Upamecano étant évalué à 70 millions d'euros sur Transfemarkt.

Dayot Upamecano a signé au Bayern Munich en 2021 contre 42,5 millions d'euros en provenance du RB Leipzig. Depuis, il a disputé 180 matchs pour le Rekordmeister, s'imposant comme l'un des défenseurs les plus en vue d'Allemagne. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Werder Brême - Bayern Munich en live sur Walfoot.be à partir de 15:30 (14/02).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Werder Brême
Dayotchanculle Upamecano

Plus de news

OFFICIEL : un cadre du Bayern prolonge son contrat, une bonne nouvelle pour Vincent Kompany

OFFICIEL : un cadre du Bayern prolonge son contrat, une bonne nouvelle pour Vincent Kompany

15:00
"Je suis à 100 % dans cette vision" : Vincent Kompany affiche sa détermination

"Je suis à 100 % dans cette vision" : Vincent Kompany affiche sa détermination

17:00
Anderlecht a une stratégie pour trouver le successeur d'Olivier Renard

Anderlecht a une stratégie pour trouver le successeur d'Olivier Renard

21:00
Quel coach pour le RFC Seraing ? Deux noms connus de la D1B circulent

Quel coach pour le RFC Seraing ? Deux noms connus de la D1B circulent

20:30
Un cadre de La Gantoise absent contre le Sporting de Charleroi ? Rik De Mil donne des nouvelles

Un cadre de La Gantoise absent contre le Sporting de Charleroi ? Rik De Mil donne des nouvelles

20:00
"Je ne visionne jamais les joueurs" : la surprenante déclaration du président de l'Union Saint-Gilloise

"Je ne visionne jamais les joueurs" : la surprenante déclaration du président de l'Union Saint-Gilloise

19:30
Ivan Leko apporte de bonnes nouvelles en conférence de presse avant le derby brugeois

Ivan Leko apporte de bonnes nouvelles en conférence de presse avant le derby brugeois

19:00
Moussa Diarra et Jules Gaudin connaissent leur sanction après les appels d'Anderlecht et Charleroi

Moussa Diarra et Jules Gaudin connaissent leur sanction après les appels d'Anderlecht et Charleroi

18:30
L'entraîneur du mois de janvier est connu en Pro League

L'entraîneur du mois de janvier est connu en Pro League

18:00
"Tout donner pour qu'il ne puisse pas célébrer" : les mots d'Hans Cornelis avant de retrouver Rik De Mil

"Tout donner pour qu'il ne puisse pas célébrer" : les mots d'Hans Cornelis avant de retrouver Rik De Mil

17:30
"C'est le meilleur groupe possible" : Leonardo Bonucci n'a visiblement pas peur de la Belgique

"C'est le meilleur groupe possible" : Leonardo Bonucci n'a visiblement pas peur de la Belgique

16:30
"Il ne se cachait pas face aux situations difficiles" : Peter Maes élogieux envers Jérémy Taravel

"Il ne se cachait pas face aux situations difficiles" : Peter Maes élogieux envers Jérémy Taravel

16:00
Voici pourquoi Simon Mignolet était avec Rudi Garcia lors du tirage au sort de la Ligue des Nations

Voici pourquoi Simon Mignolet était avec Rudi Garcia lors du tirage au sort de la Ligue des Nations

15:30
Malgré des moyens limités, le RFC Liège défie les plus gros budgets de CPL : "Je pense que le club l'a montré"

Malgré des moyens limités, le RFC Liège défie les plus gros budgets de CPL : "Je pense que le club l'a montré"

14:20
"Je suis curieux d'affronter la Belgique, l'Italie et la France" : le sélectionneur turc réagit au tirage

"Je suis curieux d'affronter la Belgique, l'Italie et la France" : le sélectionneur turc réagit au tirage

14:00
"Il faudra demander à mon successeur" : Didier Deschamps réagit au tirage de la France en Ligue des Nations

"Il faudra demander à mon successeur" : Didier Deschamps réagit au tirage de la France en Ligue des Nations

13:30
Jérémy Taravel a mis la pression sur Alfred Schreuder (et sur Anderlecht) Analyse

Jérémy Taravel a mis la pression sur Alfred Schreuder (et sur Anderlecht)

13:00
2
Quand Alex Muzio mettait... sa maison en vente pour l'Union Saint-Gilloise

Quand Alex Muzio mettait... sa maison en vente pour l'Union Saint-Gilloise

12:40
Il vaudra une fortune : Brentford blinde Igor Thiago, acheté 33 millions d'euros à Bruges

Il vaudra une fortune : Brentford blinde Igor Thiago, acheté 33 millions d'euros à Bruges

12:20
"Vincent Kompany est une grande influence" : Edward Still se présente à Watford

"Vincent Kompany est une grande influence" : Edward Still se présente à Watford

12:00
Malgré l'exploit de Taravel, Anderlecht n'a pas changé de plan

Malgré l'exploit de Taravel, Anderlecht n'a pas changé de plan

11:30
Prêté en Challenger Pro League, il ne restera pas : l'Espagne l'attend déjà

Prêté en Challenger Pro League, il ne restera pas : l'Espagne l'attend déjà

11:00
Le calendrier des Diables Rouges est connu : l'Italie et la France pour commencer !

Le calendrier des Diables Rouges est connu : l'Italie et la France pour commencer !

10:30
1
Anderlecht tient bel et bien une perle rare : la réaction de l'homme du match

Anderlecht tient bel et bien une perle rare : la réaction de l'homme du match

10:00
"Un mercato estival raté" : Salvatore Curaba ne prend pas de gants après les départs de Verwilghen et Frutos

"Un mercato estival raté" : Salvatore Curaba ne prend pas de gants après les départs de Verwilghen et Frutos

09:30
L'Union Belge ne fera pas avec Garcia la même erreur qu'avec Tedesco et Martinez

L'Union Belge ne fera pas avec Garcia la même erreur qu'avec Tedesco et Martinez

09:00
Bruges est prévenu : son futur adversaire en Champions League a humilié le FC Barcelone

Bruges est prévenu : son futur adversaire en Champions League a humilié le FC Barcelone

08:30
"On s'en sort bien avec un 0-4" : Joseph Oosting n'en revient pas après l'élimination de l'Antwerp

"On s'en sort bien avec un 0-4" : Joseph Oosting n'en revient pas après l'élimination de l'Antwerp

08:00
Bruges a de grands projets : en plus du stade, un centre de formation doit voir le jour

Bruges a de grands projets : en plus du stade, un centre de formation doit voir le jour

07:40
C'est signé... Taravel ? "Il a trouvé les mots justes, j'étais prêt à tout pour lui"

C'est signé... Taravel ? "Il a trouvé les mots justes, j'étais prêt à tout pour lui"

07:20
1
Les supporters de Bruges sont prévenus : Aleksandar Stankovic annonce où il ira

Les supporters de Bruges sont prévenus : Aleksandar Stankovic annonce où il ira

07:00
Tout le mérite revient au coach ? Thorgan Hazard savoure la qualification et encense Jérémy Tavarel

Tout le mérite revient au coach ? Thorgan Hazard savoure la qualification et encense Jérémy Tavarel

23:40
1
L'astuce du Club de Bruges pour faire grimper le prix de ses joueurs

L'astuce du Club de Bruges pour faire grimper le prix de ses joueurs

23:17
L'effet Taravel ? Anderlecht ridiculise l'Antwerp, un derby bruxellois en finale !

L'effet Taravel ? Anderlecht ridiculise l'Antwerp, un derby bruxellois en finale !

22:33
2
"Un petit peu plus compliqué" : deux futurs adversaires des Diables en Coupe du monde inquiètent Rudi Garcia

"Un petit peu plus compliqué" : deux futurs adversaires des Diables en Coupe du monde inquiètent Rudi Garcia

22:28
Un ancien Diable Rouge condamné à de la prison ferme

Un ancien Diable Rouge condamné à de la prison ferme

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 22
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-0 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Hoffenheim Hoffenheim 14/02 Freiburg Freiburg
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 14/02 FC St. Pauli FC St. Pauli
Werder Brême Werder Brême 14/02 Bayern Munich Bayern Munich
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 14/02 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
Hambourg Hambourg 14/02 Union Berlin Union Berlin
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 14/02 1. FC Cologne 1. FC Cologne
FC Augsburg FC Augsburg 15/02 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
RB Leipzig RB Leipzig 15/02 Wolfsburg Wolfsburg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved