La course au titre relancée ? Le PSG prend une gifle à Rennes !

Sensation en Ligue 1 : le PSG, qui restait sur une large victoire contre l'OM, a été largement battu au Stade Rennais.

Le PSG a subi sa troisième défaite de la saison ce vendredi, en déplacement du côté du Stade Rennais. Une semaine après avoir humilié l'OM, les Parisiens se sont inclinés assez sèchement (3-1) en Bretagne, laissant la main au Racing Lens qui peut reprendre la tête du classement.

Rennes semblait pourtant en crise : les Bretons s'étaient récemment séparés de Habib Beye après trois défaites consécutives. Mais ce départ a peut-être constitué l'électrochoc nécessaire pour permettre au Stade Rennais de se relancer.

Le PSG peut être dépassé par Lens

L'ancien louvaniste Musa Al-Tamari a ouvert le score en faveur du Stade Rennais, d'une belle frappe à la 34e minute. Le score restera de 1-0 à la pause, avant que Esteban Lepaul fasse le break en seconde période à la 69e.

Ousmane Dembélé remettra le PSG dans le match à la 71e minute mais Rennes fera à nouveau le break à la 81e. Avec ce résultat, les Bretons reviennent la 4e place au classement, dépassant un LOSC qui n'a plus gagné depuis cinq matchs.



Le PSG, de son côté, pourrait bien être dépassé par le Racing Lens : les Sang & Or se rendent au Paris FC et en cas de victoire, seront à nouveau leaders de Ligue 1.