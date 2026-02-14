Une visite spéciale : pourquoi Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos se sont rendus à Eupen cette semaine

Président du Paris Saint-Germain et conseiller sportif de QSI, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos se sont rendus à Eupen ce jeudi pour discuter avec les joueurs, leur rappeler leur importance dans le projet et les motiver dans la course au tour final.

Début décembre, le Qatar Sports Investment, propriétaire du Paris Saint-Germain, rachetait officiellement les parts de l'AS Eupen à l'Aspire Zone Foundation.

Le but est de faire du club germanophone un satellite du champion d'Europe en titre, en y envoyant de jeunes joueurs et de jeunes entraîneurs pour les former, en espérant, un jour, les revoir dans la capitale.

Une aubaine pour Eupen, qui a notamment vu arriver l'expérimenté directeur sportif Pasquale Sensibile quelques jours plus tard et qui devrait rapidement revenir dans l'élite du football belge pour renforcer encore plus le partenariat avec le Paris Saint-Germain.

Cet hiver, les Pandas se sont d'ailleurs rendus au Campus PSG pour un stage dans la capitale parisienne. Ils ont aussi enregistré l'arrivée d'un premier "Titi" : l'arrière droit Yoram Zague (19 ans), prêté jusqu'à la fin de la saison.

Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos en visite à Eupen

Les propriétaires du Paris Saint-Germain n'ont pas racheté l'AS Eupen sans but et comptent bien créer un partenariat fiable qui servira rapidement les deux clubs. Et si Luis Campos, conseiller sportif du QSI, est évidemment très impliqué dans la politique sportive d'Eupen, c'est aussi le cas du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.



Nos sources nous annonçaient en cette fin de semaine que les deux hommes se sont d'ailleurs rendus à Eupen ce jeudi, pour une visite. Selon les informations de nos confrères français de L'Équipe, les deux hommes sont même rentrés dans le vestiaire pour s'entretenir avec les joueurs.

"Nous voulons monter en première division (...) Nous sommes derrière ce projet, derrière ce club, pour vous amener à un autre niveau. Vous êtes des ambassadeurs du club, mais aussi de QSI désormais, avec de grandes ambitions", a notamment déclaré Nasser Al-Khelaïfi.

Vous êtes importants dans ce projet"

Des propos appuyés par Luis Campos : "Vous êtes désormais une partie importante du projet de QSI. Nous sommes ambitieux et vous devez être focalisés sur cette ambition. Ensemble, nous sommes plus forts, c'est le message le plus important pour moi. Il faut suivre votre entraîneur et se battre pour gagner des matches. Je le redis, vous êtes importants dans ce projet."

Septième de la Challenger Pro League, l'AS Eupen compte cinq longueurs de retard sur Lommel et n'est donc pas en très bonne posture pour se qualifier au tour final. Les nouveaux dirigeants eupenois veulent toutefois encore y croire et ont motivé les joueurs en ce sens. Le QSI rêvait d'une montée dès cette saison et ne veut pas, déjà, perdre un an.