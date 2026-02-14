Une visite spéciale : pourquoi Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos se sont rendus à Eupen cette semaine

Une visite spéciale : pourquoi Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos se sont rendus à Eupen cette semaine
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Président du Paris Saint-Germain et conseiller sportif de QSI, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos se sont rendus à Eupen ce jeudi pour discuter avec les joueurs, leur rappeler leur importance dans le projet et les motiver dans la course au tour final.

Début décembre, le Qatar Sports Investment, propriétaire du Paris Saint-Germain, rachetait officiellement les parts de l'AS Eupen à l'Aspire Zone Foundation.

Le but est de faire du club germanophone un satellite du champion d'Europe en titre, en y envoyant de jeunes joueurs et de jeunes entraîneurs pour les former, en espérant, un jour, les revoir dans la capitale.

Une aubaine pour Eupen, qui a notamment vu arriver l'expérimenté directeur sportif Pasquale Sensibile quelques jours plus tard et qui devrait rapidement revenir dans l'élite du football belge pour renforcer encore plus le partenariat avec le Paris Saint-Germain.

Cet hiver, les Pandas se sont d'ailleurs rendus au Campus PSG pour un stage dans la capitale parisienne. Ils ont aussi enregistré l'arrivée d'un premier "Titi" : l'arrière droit Yoram Zague (19 ans), prêté jusqu'à la fin de la saison.

Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos en visite à Eupen

Les propriétaires du Paris Saint-Germain n'ont pas racheté l'AS Eupen sans but et comptent bien créer un partenariat fiable qui servira rapidement les deux clubs. Et si Luis Campos, conseiller sportif du QSI, est évidemment très impliqué dans la politique sportive d'Eupen, c'est aussi le cas du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

Lire aussi… La course au titre relancée ? Le PSG prend une gifle à Rennes !

Nos sources nous annonçaient en cette fin de semaine que les deux hommes se sont d'ailleurs rendus à Eupen ce jeudi, pour une visite. Selon les informations de nos confrères français de L'Équipe, les deux hommes sont même rentrés dans le vestiaire pour s'entretenir avec les joueurs.

"Nous voulons monter en première division (...) Nous sommes derrière ce projet, derrière ce club, pour vous amener à un autre niveau. Vous êtes des ambassadeurs du club, mais aussi de QSI désormais, avec de grandes ambitions", a notamment déclaré Nasser Al-Khelaïfi.

Vous êtes importants dans ce projet"

Des propos appuyés par Luis Campos : "Vous êtes désormais une partie importante du projet de QSI. Nous sommes ambitieux et vous devez être focalisés sur cette ambition. Ensemble, nous sommes plus forts, c'est le message le plus important pour moi. Il faut suivre votre entraîneur et se battre pour gagner des matches. Je le redis, vous êtes importants dans ce projet."

Septième de la Challenger Pro League, l'AS Eupen compte cinq longueurs de retard sur Lommel et n'est donc pas en très bonne posture pour se qualifier au tour final. Les nouveaux dirigeants eupenois veulent toutefois encore y croire et ont motivé les joueurs en ce sens. Le QSI rêvait d'une montée dès cette saison et ne veut pas, déjà, perdre un an.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Eupen
PSG

Plus de news

La course au titre relancée ? Le PSG prend une gifle à Rennes !

La course au titre relancée ? Le PSG prend une gifle à Rennes !

22:20
Cette victoire à Malines, le symbole du grand retour de Genk ? "Une équipe de pointe se doit de le faire"

Cette victoire à Malines, le symbole du grand retour de Genk ? "Une équipe de pointe se doit de le faire"

11:00
Un suspendu de chaque côté, Kanga incertain : les compos probables de Gand - Charleroi

Un suspendu de chaque côté, Kanga incertain : les compos probables de Gand - Charleroi

10:40
Surprise en vue ? Un indésirable d'Anderlecht de retour à l'entraînement de l'équipe première !

Surprise en vue ? Un indésirable d'Anderlecht de retour à l'entraînement de l'équipe première !

10:20
Saint-Valentin à Sclessin : voici les compositions probables de Standard - Union

Saint-Valentin à Sclessin : voici les compositions probables de Standard - Union

10:00
Viendra, ne viendra pas ? Alfred Schreuder a donné sa réponse au Sporting d'Anderlecht

Viendra, ne viendra pas ? Alfred Schreuder a donné sa réponse au Sporting d'Anderlecht

09:00
Le message fort du président de l'Union, Alex Muzio : "Ce serait une catastrophe pour le football belge"

Le message fort du président de l'Union, Alex Muzio : "Ce serait une catastrophe pour le football belge"

08:30
À quand le grand retour de Kevin De Bruyne ? Rudi Garcia se livre, un mois avant le stage des Diables Rouges

À quand le grand retour de Kevin De Bruyne ? Rudi Garcia se livre, un mois avant le stage des Diables Rouges

08:00
Une mission commando comme tremplin vers une autre success story pour Philippe Clément ?

Une mission commando comme tremplin vers une autre success story pour Philippe Clément ?

07:40
Un timing très important : le petit avantage d'Anderlecht sur l'Union pour la finale de la Coupe

Un timing très important : le petit avantage d'Anderlecht sur l'Union pour la finale de la Coupe

07:27
Carl Hoefkens menacé ? "Nous croyons en sa façon de travailler"

Carl Hoefkens menacé ? "Nous croyons en sa façon de travailler"

07:00
Une légende des Red Flames prend sa retraite internationale

Une légende des Red Flames prend sa retraite internationale

23:00
Seraing crée l'exploit au Lierse, le Patro l'emporte chez les jeunes de Bruges

Seraing crée l'exploit au Lierse, le Patro l'emporte chez les jeunes de Bruges

22:00
Genk frappe fort et met Charleroi et Gand sous pression !

Genk frappe fort et met Charleroi et Gand sous pression !

22:40
Un adversaire des Diables Rouges peine à préparer sa Coupe du Monde au mieux

Un adversaire des Diables Rouges peine à préparer sa Coupe du Monde au mieux

21:40
Vincent Kompany peut se réjouir : un cadre du Bayern prolonge

Vincent Kompany peut se réjouir : un cadre du Bayern prolonge

21:20
Quel coach pour le RFC Seraing ? Deux noms connus de la D1B circulent

Quel coach pour le RFC Seraing ? Deux noms connus de la D1B circulent

20:30
Anderlecht a une stratégie pour trouver le successeur d'Olivier Renard

Anderlecht a une stratégie pour trouver le successeur d'Olivier Renard

21:00
Un cadre de La Gantoise absent contre le Sporting de Charleroi ? Rik De Mil donne des nouvelles

Un cadre de La Gantoise absent contre le Sporting de Charleroi ? Rik De Mil donne des nouvelles

20:00
"Je ne visionne jamais les joueurs" : la surprenante déclaration du président de l'Union Saint-Gilloise

"Je ne visionne jamais les joueurs" : la surprenante déclaration du président de l'Union Saint-Gilloise

19:30
Ivan Leko apporte de bonnes nouvelles en conférence de presse avant le derby brugeois

Ivan Leko apporte de bonnes nouvelles en conférence de presse avant le derby brugeois

19:00
Moussa Diarra et Jules Gaudin connaissent leur sanction après les appels d'Anderlecht et Charleroi

Moussa Diarra et Jules Gaudin connaissent leur sanction après les appels d'Anderlecht et Charleroi

18:30
L'entraîneur du mois de janvier est connu en Pro League

L'entraîneur du mois de janvier est connu en Pro League

18:00
"Tout donner pour qu'il ne puisse pas célébrer" : les mots d'Hans Cornelis avant de retrouver Rik De Mil

"Tout donner pour qu'il ne puisse pas célébrer" : les mots d'Hans Cornelis avant de retrouver Rik De Mil

17:30
"Je suis à 100 % dans cette vision" : Vincent Kompany affiche sa détermination

"Je suis à 100 % dans cette vision" : Vincent Kompany affiche sa détermination

17:00
"C'est le meilleur groupe possible" : Leonardo Bonucci n'a visiblement pas peur de la Belgique

"C'est le meilleur groupe possible" : Leonardo Bonucci n'a visiblement pas peur de la Belgique

16:30
"Il ne se cachait pas face aux situations difficiles" : Peter Maes élogieux envers Jérémy Taravel

"Il ne se cachait pas face aux situations difficiles" : Peter Maes élogieux envers Jérémy Taravel

16:00
Voici pourquoi Simon Mignolet était avec Rudi Garcia lors du tirage au sort de la Ligue des Nations

Voici pourquoi Simon Mignolet était avec Rudi Garcia lors du tirage au sort de la Ligue des Nations

15:30
Malgré des moyens limités, le RFC Liège défie les plus gros budgets de CPL : "Je pense que le club l'a montré"

Malgré des moyens limités, le RFC Liège défie les plus gros budgets de CPL : "Je pense que le club l'a montré"

14:20
OFFICIEL : un cadre du Bayern prolonge son contrat, une bonne nouvelle pour Vincent Kompany

OFFICIEL : un cadre du Bayern prolonge son contrat, une bonne nouvelle pour Vincent Kompany

15:00
"Je suis curieux d'affronter la Belgique, l'Italie et la France" : le sélectionneur turc réagit au tirage

"Je suis curieux d'affronter la Belgique, l'Italie et la France" : le sélectionneur turc réagit au tirage

14:00
"Il faudra demander à mon successeur" : Didier Deschamps réagit au tirage de la France en Ligue des Nations

"Il faudra demander à mon successeur" : Didier Deschamps réagit au tirage de la France en Ligue des Nations

13:30
Jérémy Taravel a mis la pression sur Alfred Schreuder (et sur Anderlecht) Analyse

Jérémy Taravel a mis la pression sur Alfred Schreuder (et sur Anderlecht)

13:00
2
Quand Alex Muzio mettait... sa maison en vente pour l'Union Saint-Gilloise

Quand Alex Muzio mettait... sa maison en vente pour l'Union Saint-Gilloise

12:40
Il vaudra une fortune : Brentford blinde Igor Thiago, acheté 33 millions d'euros à Bruges

Il vaudra une fortune : Brentford blinde Igor Thiago, acheté 33 millions d'euros à Bruges

12:20
"Vincent Kompany est une grande influence" : Edward Still se présente à Watford

"Vincent Kompany est une grande influence" : Edward Still se présente à Watford

12:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 25
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 2-3 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Lierse SK Lierse SK 0-1 RFC Seraing RFC Seraing
Lommel SK Lommel SK 16:00 RSCA Futures RSCA Futures
KV Courtrai KV Courtrai 20:00 Beerschot Beerschot
Jong Genk Jong Genk 20:00 FC Liège FC Liège
RWDM Brussels RWDM Brussels 20:00 KSC Lokeren KSC Lokeren
Francs Borains Francs Borains 15/02 SK Beveren SK Beveren
La Gantoise La Gantoise 15/02 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved