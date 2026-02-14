Incroyable scénario à OHL, qui enfonce Dender en dernière minute

Incroyable scénario à OHL, qui enfonce Dender en dernière minute
OHL l'a emporté ce samedi face à Dender dans le cadre de la 25e journée de championnat. Une victoire cruciale pour les hommes de Felice Mazzù dans la course au maintien.

OHL est en grande forme : après leur victoire à Gand la saison passée, les Louvanistes l'ont emporté ce samedi dans le cadre de la réception de Dender. Une victoire cruciale pour OHL qui revient ainsi à égalité de points avec Westerlo, premier non-relégable.

Pourtant, la rencontre commençait mal pour OHL qui se retrouvait mené à la 7e minute de jeu via un but de Roman Kvet (0-1). Mais dès la 16e minute de jeu, Chukwubuikem Ikwuemesi faisait 1-1 sur corner après une déviation de Maertens. Enfin, avant la pause, OHL prenait l'avantage, Lukasz Lakomy faisant 2-1 d'une belle tête croisée. 

OHL prend l'avantage en fin de match

Dender a tenté de reprendre pied en seconde période et a même progressivement repris l'avantage dans le jeu... jusqu'à obtenir un penalty à la 90e minute, que Bruny Nsimba, lui-même à la base de la faute, transformait pour faire 2-2.

Mais ce sea encore une histoire de penalty en toute fin de match : Marijnissen dévie une frappe de la main, concédant un penalty en faveur d'OHL. Sory Kaba a transformé cette nouvelle phase arrêtée et offert les trois points à Louvain.


Cette victoire permet à Louvain, 13e, de revenir à la même longueur que Westerlo, avec 28 points. Dender reste lanterne rouge avec 17 points.

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 0-2 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 20:45 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 15/02 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
