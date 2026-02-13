Un adversaire des Diables Rouges peine à préparer sa Coupe du Monde au mieux

Alors que l'Egypte, notamment, aura un programme particulièrement relevé à l'approche de la Coupe du Monde, l'Iran peine à trouver des adversaires. Une situation peut-être liée au contexte géopolitique.

Nous vous l'expliquions il y a quelques semaines de ça : l'Egypte, futur adversaire des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2026 (et probablement celui dont Rudi Garcia se méfie le plus), aura un programme trois étoiles pour préparer la compétition.

Les Pharaons vont en effet affronter l'Espagne (et l'Arabie Saoudite) en mars prochain, avant d'affronter a priori le Brésil en juin. Une sacrée préparation. L'Iran, autre adversaire de la Belgique, aurait également aimé affronter l'Espagne.

L'Iran ne trouve pas d'adversaires

Mais malheureusement pour la Team Melli, la fédération espagnole a finalement décliné... et n'est pas la seule. Le Nieuwsblad nous apprend en effet que des accords avaient aussi été trouvés avec l'Ecosse, l'Irlande ou encore l'Algérie, qui se sont finalement toutes rétractées.

Résultat : à quelques mois de la compétition, l'Iran devrait se contenter d'un tournoi amical en Jordanie, face au pays-hôte, au Nigeria et au Costa Rica. Pas de "petites" nations, loin de là, mais pas non plus les cadors espérés.



On ignore si ces difficultés rencontrées par la fédération iranienne sont liées à la situation géopolitique très tendue en Iran, où le championnat se dispute actuellement à huis-clos afin d'éviter toute protestation en public. Mais c'est naturellement une forte possibilité...