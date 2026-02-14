Un timing très important : le petit avantage d'Anderlecht sur l'Union pour la finale de la Coupe

La finale de la Coupe de Belgique sera disputée le 14 mai, dix jours avant la dernière journée des Champions Play-Offs. Un timing à l'avantage du Sporting d'Anderlecht par rapport à l'Union ?

Cette saison, l'Union Saint-Gilloise peut rêver du doublé. Qualifiés pour la finale de la Coupe de Belgique après leur large victoire contre Charleroi, les Unionistes occupent également la première place du championnat, avec quatre points d'avance sur Saint-Trond et le Club de Bruges.

Le Sporting d'Anderlecht, quant à lui, traverse une période plus délicate, atténuée par la large victoire à l'Antwerp sous les ordres de Jérémy Taravel pour décrocher un ticket pour le Stade Roi Baudouin. Les Mauves, par contre, n'ont pas encore validé leur qualification pour les Champions Play-Offs.

Quatrième, Anderlecht ne compte que trois longueurs d'avance sur La Gantoise et Charleroi, actuels 7e et 8e. Les Bruxellois n'ont, par rapport à la stature du club, pas le droit de rater le top 6, mais ne devraient-ils pas concentrer l'essentiel de leurs forces sur le 14 mai prochain ?

Le timing de la finale, un petit avantage pour Anderlecht ?

Une date à laquelle l'Union devrait être en pleine course au titre avec le Club de Bruges et, peut-être, Saint-Trond, le champion en titre étant officiellement connu dix jours plus tard seulement. Pendant ce temps, Anderlecht pourrait déjà être éliminé de la course au titre.



Une situation qui aura ses conséquences, assurément. L'Union ne pourra peut-être pas se permettre de préparer cette rencontre comme pourra le faire Anderlecht, qui a déjà montré cette saison qu'il pouvait rivaliser avec l'Union dans les derbys bruxellois. Le timing de cette finale de Coupe de Belgique, un petit avantage pour Anderlecht par rapport à l'Union ?