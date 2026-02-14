Hasi et Still avaient fermé la porte : pourquoi Jérémy Taravel a poussé pour le retour de Mats Rits

Jérémy Taravel a décidé de réintégrer Mats Rits dans le noyau A. Mais en fait, au sein du groupe de joueurs, elle a été accueillie avec enthousiasme, même si le milieu de terrain ne jouera pas immédiatement un rôle en vue.

À l'annonce du retour de Mats Rits au sein de l'équipe première, la réaction majoritaire autour de Neerpede était la surprise après que le joueur ait passé toute la saison dans le noyau B et n'ait pas réussi à trouver une porte de sortie cet hiver, à six mois de la fin de son contrat. Mais c'est surtout intelligent de la part de Taravel de le faire revenir maintenant. Rits est en effet très bien intégré dans le groupe de joueurs, où il faisait d'ailleurs partie du conseil des joueurs qui représentait le noyau.

L'ancien Brugeois a toujours accepté son éviction du noyau A de manière professionnelle et s'est entraîné à fond pour se maintenir en forme physiquement. Il a également gardé beaucoup de contacts avec ses coéquipiers, même en privé. Et il a une influence positive sur les jeunes joueurs.

Un relais sur le terrain et en dehors

Comme dit précédemment : l'idée n'est pas qu'il se retrouve soudainement sur le terrain, car à son poste, Anderlecht a suffisamment d'options. Le milieu de terrain n'est pas la zone où Anderlecht cherche directement des renforts.

Mais Rits dispose par contre d'un vécu considérable et peut assister Taravel par ses conseils et son attitude. Taravel a certes été chercher deux assistants issus des équipes de jeunes, mais un peu d'expérience supplémentaire n'est jamais de trop dans un noyau qui n'en regorge pas.

Lire aussi… Surprise en vue ? Un indésirable d'Anderlecht de retour à l'entraînement de l'équipe première !›

Hormis Augustinsson, Hazard et Coosemans, Anderlecht dispose surtout de jeunes joueurs qui n'ont jamais vécu de situations similaires à celles des dernières semaines. Rits est l'un des garçons qui peut apporter davantage de calme dans la baraque.