"Jamais eu de discussion approfondie avec Hasi" : Cedric Hatenboer lâche ses quatre vérités sur Anderlecht

L'histoire de Cedric Hatenboer a tourné court à Anderlecht. Le milieu de terrain néerlandais n'a pas joué une minute avec le noyau A et est déjà reparti (en prêt) aux Pays-Bas.

Hatenboer est désormais un titulaire régulier à Telstar : "Chaque semaine, je joue des minutes contre des clubs comme Ajax, le PSV ou Feyenoord", se réjouit-il dans Het Nieuwsblad. "Le jeu aux Pays-Bas est un peu moins physique et davantage axé sur le pur football. L'objectif est de maintenir Telstar en Eredivisie et de redevenir la meilleure version de moi-même".

Jamais eu de discussion approfondie avec Besnik Hasi

La raison pour laquelle les choses ont mal tourné à Anderlecht est, à le croire, en partie chez Hasi, qui lui reprochait un manque d'intensité. Le joueur s'en étonne : "Avec Telstar, nous mettons toujours une grosse pression sur l'adversaire et je m'intègre bien. Je n'ai jamais eu de discussion approfondie avec Hasi. Nous nous sommes réunis une fois après un match avec les Futures, et c'était tout".

Son contrat a également créé des frictions. Hatenboer avait une clause qui stipulait qu'il n'était pas obligé de redescendre avec les RSCA Futures. "J'ai signé à Anderlecht en tant que joueur de l'équipe première. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas au final. Si tu participes trop peu à l'équipe A, tes droits expirent. Avant même de t'en rendre compte, tu te retrouves trois ans chez les Futures. Ce n'était pas l'intention", réplique Hatenboer.

Sur le plan mental, la situation pesait lourd, surtout pour un jeune joueur dans un environnement étranger. "Tu te lèves le matin et tu sais que tu n'as aucune perspective de minutes de jeu. Il faut parvenir à se motiver encore plus. Je m'en suis toujours bien sorti avec ça. Je m'entraînais plus durement tout seul, je parcourais des kilomètres avec un entraîneur personnel ou je travaillais sur mon explosivité".

Hatenboer laisse toutes les portes ouvertes pour l'avenir

L'un des tournants, c'est ce match avec les Futures (avec qui il aura tout de même disputé cinq matchs) contre Lokeren. "On m'avait dit que je ne jouerais que 60 minutes, et je reste sur le terrain pendant 72 minutes. Le lendemain, je n'étais pas dans la sélection contre Ninove. Encore une fois, une place sur le banc aurait suffi". On lui a alors reproché d'avoir bavardé trop longtemps après le match avec un ami.





Cedric Hatenboer ne veut toutefois pas tout voir en noir : "J'ai toujours choisi Anderlecht de tout mon cœur. Qui sait ce que l'avenir nous réserve. Je souhaite tout le meilleur à Anderlecht. Si je croise Renard ou Hasi un jour, je leur serre la main. Cela ne s'est pas passé comme je l'espérais, mais j'ai grandi grâce à cette période".