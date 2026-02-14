"Jamais eu de discussion approfondie avec Hasi" : Cedric Hatenboer lâche ses quatre vérités sur Anderlecht

"Jamais eu de discussion approfondie avec Hasi" : Cedric Hatenboer lâche ses quatre vérités sur Anderlecht
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'histoire de Cedric Hatenboer a tourné court à Anderlecht. Le milieu de terrain néerlandais n'a pas joué une minute avec le noyau A et est déjà reparti (en prêt) aux Pays-Bas.

Hatenboer est désormais un titulaire régulier à Telstar : "Chaque semaine, je joue des minutes contre des clubs comme Ajax, le PSV ou Feyenoord", se réjouit-il dans Het Nieuwsblad. "Le jeu aux Pays-Bas est un peu moins physique et davantage axé sur le pur football. L'objectif est de maintenir Telstar en Eredivisie et de redevenir la meilleure version de moi-même".

Jamais eu de discussion approfondie avec Besnik Hasi

La raison pour laquelle les choses ont mal tourné à Anderlecht est, à le croire, en partie chez Hasi, qui lui reprochait un manque d'intensité. Le joueur s'en étonne : "Avec Telstar, nous mettons toujours une grosse pression sur l'adversaire et je m'intègre bien. Je n'ai jamais eu de discussion approfondie avec Hasi. Nous nous sommes réunis une fois après un match avec les Futures, et c'était tout".

Son contrat a également créé des frictions. Hatenboer avait une clause qui stipulait qu'il n'était pas obligé de redescendre avec les RSCA Futures. "J'ai signé à Anderlecht en tant que joueur de l'équipe première. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas au final. Si tu participes trop peu à l'équipe A, tes droits expirent. Avant même de t'en rendre compte, tu te retrouves trois ans chez les Futures. Ce n'était pas l'intention", réplique Hatenboer.

Sur le plan mental, la situation pesait lourd, surtout pour un jeune joueur dans un environnement étranger. "Tu te lèves le matin et tu sais que tu n'as aucune perspective de minutes de jeu. Il faut parvenir à se motiver encore plus. Je m'en suis toujours bien sorti avec ça. Je m'entraînais plus durement tout seul, je parcourais des kilomètres avec un entraîneur personnel ou je travaillais sur mon explosivité".

Hatenboer laisse toutes les portes ouvertes pour l'avenir

L'un des tournants, c'est ce match avec les Futures (avec qui il aura tout de même disputé cinq matchs) contre Lokeren. "On m'avait dit que je ne jouerais que 60 minutes, et je reste sur le terrain pendant 72 minutes. Le lendemain, je n'étais pas dans la sélection contre Ninove. Encore une fois, une place sur le banc aurait suffi". On lui a alors reproché d'avoir bavardé trop longtemps après le match avec un ami.

Cedric Hatenboer ne veut toutefois pas tout voir en noir : "J'ai toujours choisi Anderlecht de tout mon cœur. Qui sait ce que l'avenir nous réserve. Je souhaite tout le meilleur à Anderlecht. Si je croise Renard ou Hasi un jour, je leur serre la main. Cela ne s'est pas passé comme je l'espérais, mais j'ai grandi grâce à cette période".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Telstar
Cedric Hatenboer

Plus de news

Hasi et Still avaient fermé la porte : pourquoi Jérémy Taravel a poussé pour le retour de Mats Rits

Hasi et Still avaient fermé la porte : pourquoi Jérémy Taravel a poussé pour le retour de Mats Rits

17:00
LIVE Standard - Union SG : les Rouches face à un défi compliqué en ce jour de Saint-Valentin

LIVE Standard - Union SG : les Rouches face à un défi compliqué en ce jour de Saint-Valentin

17:10
"La responsabilité est partagée" : malgré la victoire, Sébastien Pocognoli remonté contre l'un de ses joueurs

"La responsabilité est partagée" : malgré la victoire, Sébastien Pocognoli remonté contre l'un de ses joueurs

16:30
Un grand club belge a tenté de rapatrier Carl Hoefkens cet hiver : "Je n'y ai délibérément pas donné suite"

Un grand club belge a tenté de rapatrier Carl Hoefkens cet hiver : "Je n'y ai délibérément pas donné suite"

16:00
La montée en Premier League dans le viseur ? Edward Still face à son premier gros challenge en Angleterre

La montée en Premier League dans le viseur ? Edward Still face à son premier gros challenge en Angleterre

14:30
"J'ai regardé leur première mi-temps" : David Hubert réagit aux retrouvailles contre Anderlecht en finale

"J'ai regardé leur première mi-temps" : David Hubert réagit aux retrouvailles contre Anderlecht en finale

15:00
Rik De Mil confirme : "J'aurais voulu l'emmener avec moi à Gand, mais..."

Rik De Mil confirme : "J'aurais voulu l'emmener avec moi à Gand, mais..."

14:00
🎥 Le même ce soir ? Teddy Teuma a inscrit l'un des plus beaux buts de sa carrière à Sclessin...avec l'Union

🎥 Le même ce soir ? Teddy Teuma a inscrit l'un des plus beaux buts de sa carrière à Sclessin...avec l'Union

13:30
Viendra, ne viendra pas ? Alfred Schreuder a donné sa réponse au Sporting d'Anderlecht

Viendra, ne viendra pas ? Alfred Schreuder a donné sa réponse au Sporting d'Anderlecht

09:00
1
Le directeur sportif du Club de Bruges ne se cache pas : "Nous sommes obligés de remporter le titre"

Le directeur sportif du Club de Bruges ne se cache pas : "Nous sommes obligés de remporter le titre"

12:30
Surprise en vue ? Un indésirable d'Anderlecht de retour à l'entraînement de l'équipe première !

Surprise en vue ? Un indésirable d'Anderlecht de retour à l'entraînement de l'équipe première !

10:20
Un avenir en péril : menacé d'expulsion, un club amateur liégeois lance un appel à la mobilisation générale

Un avenir en péril : menacé d'expulsion, un club amateur liégeois lance un appel à la mobilisation générale

13:00
Rik De Mil propose une révolution dans le football belge : "Il n'y a pas de magiciens chez les entraîneurs"

Rik De Mil propose une révolution dans le football belge : "Il n'y a pas de magiciens chez les entraîneurs"

12:00
Un suspendu de chaque côté, Kanga incertain : les compos probables de Gand - Charleroi

Un suspendu de chaque côté, Kanga incertain : les compos probables de Gand - Charleroi

10:40
Cette victoire à Malines, le symbole du grand retour de Genk ? "Une équipe de pointe se doit de le faire"

Cette victoire à Malines, le symbole du grand retour de Genk ? "Une équipe de pointe se doit de le faire"

11:00
Les Diables favoris... pour être derniers ? Pourquoi la Nations League sera plus importante qu'il n'y paraît

Les Diables favoris... pour être derniers ? Pourquoi la Nations League sera plus importante qu'il n'y paraît

11:30
1
Saint-Valentin à Sclessin : voici les compositions probables de Standard - Union

Saint-Valentin à Sclessin : voici les compositions probables de Standard - Union

10:00
Un timing très important : le petit avantage d'Anderlecht sur l'Union pour la finale de la Coupe

Un timing très important : le petit avantage d'Anderlecht sur l'Union pour la finale de la Coupe

07:27
Une visite spéciale : pourquoi Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos se sont rendus à Eupen cette semaine

Une visite spéciale : pourquoi Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos se sont rendus à Eupen cette semaine

09:30
Le message fort du président de l'Union, Alex Muzio : "Ce serait une catastrophe pour le football belge"

Le message fort du président de l'Union, Alex Muzio : "Ce serait une catastrophe pour le football belge"

08:30
Carl Hoefkens menacé ? "Nous croyons en sa façon de travailler"

Carl Hoefkens menacé ? "Nous croyons en sa façon de travailler"

07:00
À quand le grand retour de Kevin De Bruyne ? Rudi Garcia se livre, un mois avant le stage des Diables Rouges

À quand le grand retour de Kevin De Bruyne ? Rudi Garcia se livre, un mois avant le stage des Diables Rouges

08:00
Anderlecht a une stratégie pour trouver le successeur d'Olivier Renard

Anderlecht a une stratégie pour trouver le successeur d'Olivier Renard

21:00
Une mission commando comme tremplin vers une autre success story pour Philippe Clément ?

Une mission commando comme tremplin vers une autre success story pour Philippe Clément ?

07:40
Genk frappe fort et met Charleroi et Gand sous pression !

Genk frappe fort et met Charleroi et Gand sous pression !

22:40
Une légende des Red Flames prend sa retraite internationale

Une légende des Red Flames prend sa retraite internationale

23:00
La course au titre relancée ? Le PSG prend une gifle à Rennes !

La course au titre relancée ? Le PSG prend une gifle à Rennes !

22:20
Seraing crée l'exploit au Lierse, le Patro l'emporte chez les jeunes de Bruges

Seraing crée l'exploit au Lierse, le Patro l'emporte chez les jeunes de Bruges

22:00
Un adversaire des Diables Rouges peine à préparer sa Coupe du Monde au mieux

Un adversaire des Diables Rouges peine à préparer sa Coupe du Monde au mieux

21:40
Vincent Kompany peut se réjouir : un cadre du Bayern prolonge

Vincent Kompany peut se réjouir : un cadre du Bayern prolonge

21:20
Moussa Diarra et Jules Gaudin connaissent leur sanction après les appels d'Anderlecht et Charleroi

Moussa Diarra et Jules Gaudin connaissent leur sanction après les appels d'Anderlecht et Charleroi

18:30
Un cadre de La Gantoise absent contre le Sporting de Charleroi ? Rik De Mil donne des nouvelles

Un cadre de La Gantoise absent contre le Sporting de Charleroi ? Rik De Mil donne des nouvelles

20:00
Quel coach pour le RFC Seraing ? Deux noms connus de la D1B circulent

Quel coach pour le RFC Seraing ? Deux noms connus de la D1B circulent

20:30
"Je ne visionne jamais les joueurs" : la surprenante déclaration du président de l'Union Saint-Gilloise

"Je ne visionne jamais les joueurs" : la surprenante déclaration du président de l'Union Saint-Gilloise

19:30
Ivan Leko apporte de bonnes nouvelles en conférence de presse avant le derby brugeois

Ivan Leko apporte de bonnes nouvelles en conférence de presse avant le derby brugeois

19:00
L'entraîneur du mois de janvier est connu en Pro League

L'entraîneur du mois de janvier est connu en Pro League

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 25
KV Malines KV Malines 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 18:15 La Gantoise La Gantoise
Standard Standard 20:45 Union SG Union SG
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 15/02 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved