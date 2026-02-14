Viendra, ne viendra pas ? Alfred Schreuder a donné sa réponse au Sporting d'Anderlecht

Malgré la victoire convaincante à l'Antwerp en demi-finale retour de la Coupe de Belgique, Jérémy Taravel ne restera pas sur le banc du Sporting d'Anderlecht. Les Mauves ciblent Alfred Schreuder, qui n'est pas contre l'idée de poser ses valises au Lotto Park.

Le Sporting d'Anderlecht sort d'une semaine mouvementée, marquée par le licenciement d'Olivier Renard, le départ d'Edward Still, puis par la victoire convaincante à l'Antwerp en demi-finale retour de la Croky Cup.

De quoi donner l'envie aux dirigeants bruxellois de maintenir Jérémy Taravel dans un poste d'entraîneur principal ? Non, même si l'ex-T2 a su remotiver son groupe dans une période très délicate et avant une rencontre cruciale.

Anderlecht est toujours à la recherche d'un nouvel entraîneur principal. Et après les échecs dans les dossiers Paul Simonis et Jon Dahl Tomasson, c'est désormais l'ancien entraîneur du Club de Bruges, Alfred Schreuder, qui représente la cible principale.

Alfred Schreuder est d'accord de rejoindre Anderlecht

Le Néerlandais de 53 ans est cependant toujours sous contrat avec le club saoudien d'Al-Diraiyah FC, actuel deuxième de deuxième division, depuis début décembre.

Un contrat auquel il serait prêt à renoncer pour poser ses valises au Lotto Park, selon les informations de nos confrères de Het Laatste Nieuws. Anderlecht doit néanmoins encore s'entendre avec Al-Diraiyah concernant l'indemnité de départ à verser.





Si le club saoudien ne se montre pas trop gourmand, Schreuder devrait bien devenir le T1 des Mauves dans les prochains jours. Jérémy Taravel est toutefois encore attendu au poste de T1 pour la réception de la RAAL La Louvière, ce dimanche au Lotto Park.