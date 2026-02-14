Pas de victoire pour la première d'Edward Still à Watford

Edward Still se rendait à Preston North End ce samedi pour ses grands débuts en Championship. L'ex-entraîneur intérimaire du RSC Anderlecht a pris un point.

C'était peut-être bien la nomination la plus surprenante de la saison : Edward Still, fraîchement désigné T1 intérimaire du RSC Anderlecht, a rejoint Watford en tant qu'entraîneur principal. Le Belgo-Britannique dirigeait son premier match ce samedi, en déplacement à Preston North End.

L'objectif de Still à Watford est clair : grimper au classement et se rapprocher des Playoffs pour la montée en Premier League. Après des résultats médiocres ces dernières semaines, les Hornets ont cependant dû se contenter d'un partage.

Pour ce premier match à la tête de Watford, Edward Still avait notamment titularisé deux têtes bien connues en D1A : Edo Kayembe (ex-Anderlecht) et Giorgi Chakvetadze (ex-La Gantoise). A la pause, Watford était mené d'un but.

Tout s'est ensuite joué en seconde période : Maamma, puis un auto-goal de Preston North End ont donné l'avantage aux hommes de Still, avant qu'un but de Osmajic remette les deux équipes à égalité et fixe le score (2-2).



Un premier match qui s'achève donc sur une petite déception pour Edward Still, mais qui restera prometteur.