Pas de victoire pour la première d'Edward Still à Watford
Photo: © photonews

Edward Still se rendait à Preston North End ce samedi pour ses grands débuts en Championship. L'ex-entraîneur intérimaire du RSC Anderlecht a pris un point.

C'était peut-être bien la nomination la plus surprenante de la saison : Edward Still, fraîchement désigné T1 intérimaire du RSC Anderlecht, a rejoint Watford en tant qu'entraîneur principal. Le Belgo-Britannique dirigeait son premier match ce samedi, en déplacement à Preston North End.

L'objectif de Still à Watford est clair : grimper au classement et se rapprocher des Playoffs pour la montée en Premier League. Après des résultats médiocres ces dernières semaines, les Hornets ont cependant dû se contenter d'un partage.

Pour ce premier match à la tête de Watford, Edward Still avait notamment titularisé deux têtes bien connues en D1A : Edo Kayembe (ex-Anderlecht) et Giorgi Chakvetadze (ex-La Gantoise). A la pause, Watford était mené d'un but. 

Tout s'est ensuite joué en seconde période : Maamma, puis un auto-goal de Preston North End ont donné l'avantage aux hommes de Still, avant qu'un but de Osmajic remette les deux équipes à égalité et fixe le score (2-2).


Un premier match qui s'achève donc sur une petite déception pour Edward Still, mais qui restera prometteur. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. Middlesbrough Middlesbrough 31 61 18 7 6 49-30 19 G G G G G
2. Coventry City Coventry City 31 59 17 8 6 63-35 28 G G P P P
3. Millwall Millwall 32 56 16 8 8 41-37 4 P G P G G
4. Hull City Hull City 31 54 16 6 9 50-43 7 G G G P P
5. Ipswich Town Ipswich Town 30 54 15 9 6 51-29 22 G G P P G
6. Derby County Derby County 32 48 13 9 10 47-39 8 G P G P G
7. Preston North End Preston North End 32 48 12 12 8 40-36 4 P P P G P
8. Wrexham Wrexham 31 47 12 11 8 44-39 5 P P G G P
9. Bristol City Bristol City 31 46 13 7 11 43-38 5 P P G P G
10. Southampton Southampton 32 46 12 10 10 48-44 4 G P G G G
11. Birmingham City Birmingham City 32 46 12 10 10 43-39 4 G P G G P
12. Watford Watford 32 45 11 12 9 41-38 3 P P P P P
13. QPR QPR 32 44 12 8 12 43-46 -3 P P G P P
14. Stoke City Stoke City 32 43 12 7 13 34-29 5 P P P P P
15. Sheffield United Sheffield United 32 42 13 3 16 45-45 0 G P G P G
16. Swansea Swansea 32 42 12 6 14 38-39 -1 G P G G P
17. Charlton Athletic Charlton Athletic 32 40 10 10 12 30-38 -8 P G P G P
18. Norwich City Norwich City 32 39 11 6 15 42-42 0 G G P G G
19. Leicester City Leicester City 32 38 10 8 14 44-51 -7 P P P P P
20. Blackburn Blackburn 32 35 9 8 15 30-41 -11 P P G P G
21. West Bromwich West Bromwich 32 34 9 7 16 32-47 -15 P P P P P
22. Portsmouth Portsmouth 31 34 8 10 13 27-39 -12 P G P P P
23. Oxford Utd Oxford Utd 32 28 6 10 16 28-44 -16 G P P P P
24. Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 32 11 1 8 23 19-64 -45 P P P P P
