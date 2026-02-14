À quand le grand retour de Kevin De Bruyne ? Rudi Garcia se livre, un mois avant le stage des Diables Rouges

Kevin De Bruyne devrait reprendre l'entraînement collectif début mars, au Napoli. Pourra-t-il tenir sa place pour le stage aux États-Unis avec les Diables Rouges, dans un mois ? Rudi Garcia et Vincent Mannaert n'ont pas fermé la porte.

Kevin De Bruyne a subi une grosse blessure aux ischios-jambiers en octobre. Le Diable Rouge a transformé un penalty avec le Napoli, qui s'est avéré être sa dernière touche de balle en match officiel avant un bon bout de temps.

C'est donc sans lui que Rudi Garcia et ses hommes ont terminé les qualifications pour la Coupe du monde 2026, en espérant avoir un Kevin De Bruyne à pleine capacité lors du Mondial américain. Mais plus le temps passe, plus l'absence de KDB se prolonge, nécessitant donc une période encore plus longue avant de revenir au sommet.

Dans un mois, les Diables Rouges se rendront une première fois aux États-Unis pour un stage et pour défier le pays de l'Oncle Sam, ainsi que le Mexique. Serait-il envisageable de voir De Bruyne dans le groupe pour ces deux rencontres ?

Kevin De Bruyne avec les Diables Rouges en mars ?

Rudi Garcia a été interrogé sur le sujet lors du tirage au sort de la Ligue des Nations, qui s'est déroulé à Bruxelles. Le sélectionneur de notre équipe nationale n'a pas fermé la porte, mais sait qu'il s'agira d'une course contre la montre.

"Il s'entraîne toujours en individuel au Napoli, mais il devrait être de retour en mars. Si tout se passe bien, il reprendra l'entraînement collectif là-bas début mars. Pourra-t-on le voir dans la sélection ? C'est encore tôt pour le dire", a répondu le sélectionneur.





De son côté, Vincent Mannaert s'est également exprimé sur le sujet et a affirmé que la fédération adoptera une attitude prudente. "Nous n'allons prendre aucun risque. Même s'il perdait un peu de son rythme, il aurait des chances d'être dans l'équipe, à condition qu'il soit en pleine forme physique", a-t-il déclaré.