Anderlecht a une stratégie pour trouver le successeur d'Olivier Renard

Anderlecht ne se cherche pas seulement un nouvel entraîneur : les Mauves ont aussi besoin d'un nouveau directeur sportif.

Dans l'ordre logique des choses, le RSC Anderlecht devrait se trouver un directeur sportif puis un entraîneur, afin que le premier puisse donner son avis sur le second. Mais la force des choses fait que c'est d'abord un coach qui débarquer au Lotto Park.

Marc Coucke est en effet clair : le directeur sportif qui va débarquer doit être un cador, quelqu'un qui restera de longues années, et plus une erreur de casting. L'idée, c'est un grand nom à la Vincent Mannaert, même si le DT de l'Union Belge ne viendra bien sûr pas à Anderlecht.

Anderlecht cherche le successeur d'Olivier Renard

Alors que Alfred Schreuder devrait bientôt, sauf retournement de situation (et il y en a déjà eu ces derniers mois à Anderlecht...), être nommé T1 des Mauves, le directeur sportif pourrait ne pas arriver avant l'été prochain, afin de préparer le mercato à venir.

Et selon Het Laatste Nieuws, Anderlecht aurait décidé de mettre toutes les chances de son côté. Ainsi, un cabinet de recrutement aurait été recruté afin de prendre en charge le recrutement du successeur d'Olivier Renard.



Un processus qui peut surprendre, car à l'heure actuelle, le RSCA a besoin d'un profil connaissant parfaitement le championnat - pas vraiment d'un Jesper Fredberg arrivé de l'extérieur. Michael Verschueren a-t-il vraiment besoin de consultants dans ses recherches ?