Cette victoire à Malines, le symbole du grand retour de Genk ? "Une équipe de pointe se doit de le faire"

Toujours mesuré, Nicky Hayen s'est néanmoins montré satisfait de la réaction de son équipe, menée au score à deux reprises. L'entraîneur limbourgeois estime que Genk n'est pas encore de retour au sommet, mais se trouve sur la bonne voie.

Dans la douleur et après avoir été mené au score à deux reprises, le Racing Genk a décroché une victoire capitale sur la pelouse de Malines, ce vendredi soir (2-3). Un succès qui permet aux Limbourgeois d'intégrer le top 6, en attendant les autres résultats du week-end.

En conférence de presse, Nicky Hayen s'est montré très mesuré, comme à son habitude, et a d'abord pointé les aspects que son équipe doit encore améliorer, à l'image de la gestion des infiltrations de Mrabti, ayant notamment amené le 2-1 du KaVé.

Genk a cependant su réagir, ce qu'il n'a pas souvent réussi à faire cette saison. Un signe que les pensionnaires de la Cegeka Arena ont retrouvé confiance, rythme et niveau ?

Genk n'est pas encore de retour, mais est sur la bonne voie

"Continuons étape par étape, comme nous le faisons. Nous sommes sur la bonne voie, mais nous n'y sommes pas encore. Nous enchaînons les bonnes performances, comme une équipe de pointe se doit de le faire. Cela nous donne de l'espoir, du courage et de l'énergie."



Autre satisfaction pour Nicky Hayen : l'entrée des remplaçants, qui ont tenu la route et n'ont pas fait baisser le niveau de l'équipe. "Ils sont prêts à jouer. Cela me rassure de voir que j'ai un effectif important à ma disposition", a conclu Hayen, qui pourra donc suivre les autres matchs du week-end plus sereinement que Fred Vanderbiest, dont l'équipe de Malines pourrait se retrouver éjectée du top 6 dimanche soir.