Une mission commando comme tremplin vers une autre success story pour Philippe Clément ?

Une mission commando comme tremplin vers une autre success story pour Philippe Clément ?
Photo: © photonews
Deviens fan de Norwich City! 11

Sous les ordres de Philippe Clément, Norwich City a notamment remporté six de ses sept derniers matchs et semble désormais hors de danger dans la course à la relégation. La saison prochaine, les Canaris viseront beaucoup plus grand, toujours avec Philippe Clément.

Philippe Clément est en train de vivre une véritable success story à Norwich City. Sous sa direction, les Canaris ont remporté 10 de leurs 18 derniers matchs, dont 6 des 7 derniers, et semblent désormais hors de danger dans la course à la relégation.

Quatorze journées avant la fin du championnat, Norwich occupe désormais la seizième place avec 39 points, soit sept longueurs d'avance sur la zone rouge, alors que le club y était encore englué il y a quelques semaines à peine.

Philippe Clément et Norwich en Premier League dans deux ans ?

Philippe Clément fonce donc droit vers son objectif de maintien, mais l'entraîneur belge se projette déjà sur le long terme. Interrogé par nos confrères de Het Nieuwsblad, il a avoué vouloir rester à Norwich cet été pour pouvoir se fixer un objectif beaucoup plus important.

"Nous voulons conserver une position stable, puis accéder à la Premier League. Mais pas cette saison, bien sûr. Nous avons toutes les qualités réunies pour y parvenir dans un futur proche", a-t-il assuré.


S'ils avaient commencé la saison sur le même rythme que leurs 18 derniers matchs, les Canaris occuperaient assurément au moins la 6e place, actuellement détenue par Wrexham, qui serait la dernière équipe qualifiée pour le tour final si la donne ne bouge plus. Norwich compte huit points de retard, et même si l'écart semble trop important pour être comblé cette saison, voir le club jouer les premières places la saison prochaine n'a rien d'inimaginable.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
The Championship
The Championship Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Norwich City
Philippe Clement

Plus de news

Un timing très important : le petit avantage d'Anderlecht sur l'Union pour la finale de la Coupe

Un timing très important : le petit avantage d'Anderlecht sur l'Union pour la finale de la Coupe

07:27
Carl Hoefkens menacé ? "Nous croyons en sa façon de travailler"

Carl Hoefkens menacé ? "Nous croyons en sa façon de travailler"

07:00
Une légende des Red Flames prend sa retraite internationale

Une légende des Red Flames prend sa retraite internationale

23:00
Genk frappe fort et met Charleroi et Gand sous pression !

Genk frappe fort et met Charleroi et Gand sous pression !

22:40
La course au titre relancée ? Le PSG prend une gifle à Rennes !

La course au titre relancée ? Le PSG prend une gifle à Rennes !

22:20
Seraing crée l'exploit au Lierse, le Patro l'emporte chez les jeunes de Bruges

Seraing crée l'exploit au Lierse, le Patro l'emporte chez les jeunes de Bruges

22:00
Un adversaire des Diables Rouges peine à préparer sa Coupe du Monde au mieux

Un adversaire des Diables Rouges peine à préparer sa Coupe du Monde au mieux

21:40
Vincent Kompany peut se réjouir : un cadre du Bayern prolonge

Vincent Kompany peut se réjouir : un cadre du Bayern prolonge

21:20
Anderlecht a une stratégie pour trouver le successeur d'Olivier Renard

Anderlecht a une stratégie pour trouver le successeur d'Olivier Renard

21:00
Quel coach pour le RFC Seraing ? Deux noms connus de la D1B circulent

Quel coach pour le RFC Seraing ? Deux noms connus de la D1B circulent

20:30
Un cadre de La Gantoise absent contre le Sporting de Charleroi ? Rik De Mil donne des nouvelles

Un cadre de La Gantoise absent contre le Sporting de Charleroi ? Rik De Mil donne des nouvelles

20:00
"Je ne visionne jamais les joueurs" : la surprenante déclaration du président de l'Union Saint-Gilloise

"Je ne visionne jamais les joueurs" : la surprenante déclaration du président de l'Union Saint-Gilloise

19:30
Ivan Leko apporte de bonnes nouvelles en conférence de presse avant le derby brugeois

Ivan Leko apporte de bonnes nouvelles en conférence de presse avant le derby brugeois

19:00
Moussa Diarra et Jules Gaudin connaissent leur sanction après les appels d'Anderlecht et Charleroi

Moussa Diarra et Jules Gaudin connaissent leur sanction après les appels d'Anderlecht et Charleroi

18:30
L'entraîneur du mois de janvier est connu en Pro League

L'entraîneur du mois de janvier est connu en Pro League

18:00
"Tout donner pour qu'il ne puisse pas célébrer" : les mots d'Hans Cornelis avant de retrouver Rik De Mil

"Tout donner pour qu'il ne puisse pas célébrer" : les mots d'Hans Cornelis avant de retrouver Rik De Mil

17:30
"Je suis à 100 % dans cette vision" : Vincent Kompany affiche sa détermination

"Je suis à 100 % dans cette vision" : Vincent Kompany affiche sa détermination

17:00
"C'est le meilleur groupe possible" : Leonardo Bonucci n'a visiblement pas peur de la Belgique

"C'est le meilleur groupe possible" : Leonardo Bonucci n'a visiblement pas peur de la Belgique

16:30
"Il ne se cachait pas face aux situations difficiles" : Peter Maes élogieux envers Jérémy Taravel

"Il ne se cachait pas face aux situations difficiles" : Peter Maes élogieux envers Jérémy Taravel

16:00
Voici pourquoi Simon Mignolet était avec Rudi Garcia lors du tirage au sort de la Ligue des Nations

Voici pourquoi Simon Mignolet était avec Rudi Garcia lors du tirage au sort de la Ligue des Nations

15:30
OFFICIEL : un cadre du Bayern prolonge son contrat, une bonne nouvelle pour Vincent Kompany

OFFICIEL : un cadre du Bayern prolonge son contrat, une bonne nouvelle pour Vincent Kompany

15:00
Malgré des moyens limités, le RFC Liège défie les plus gros budgets de CPL : "Je pense que le club l'a montré"

Malgré des moyens limités, le RFC Liège défie les plus gros budgets de CPL : "Je pense que le club l'a montré"

14:20
"Je suis curieux d'affronter la Belgique, l'Italie et la France" : le sélectionneur turc réagit au tirage

"Je suis curieux d'affronter la Belgique, l'Italie et la France" : le sélectionneur turc réagit au tirage

14:00
"Il faudra demander à mon successeur" : Didier Deschamps réagit au tirage de la France en Ligue des Nations

"Il faudra demander à mon successeur" : Didier Deschamps réagit au tirage de la France en Ligue des Nations

13:30
Jérémy Taravel a mis la pression sur Alfred Schreuder (et sur Anderlecht) Analyse

Jérémy Taravel a mis la pression sur Alfred Schreuder (et sur Anderlecht)

13:00
2
Quand Alex Muzio mettait... sa maison en vente pour l'Union Saint-Gilloise

Quand Alex Muzio mettait... sa maison en vente pour l'Union Saint-Gilloise

12:40
"Vincent Kompany est une grande influence" : Edward Still se présente à Watford

"Vincent Kompany est une grande influence" : Edward Still se présente à Watford

12:00
Il vaudra une fortune : Brentford blinde Igor Thiago, acheté 33 millions d'euros à Bruges

Il vaudra une fortune : Brentford blinde Igor Thiago, acheté 33 millions d'euros à Bruges

12:20
Malgré l'exploit de Taravel, Anderlecht n'a pas changé de plan

Malgré l'exploit de Taravel, Anderlecht n'a pas changé de plan

11:30
Prêté en Challenger Pro League, il ne restera pas : l'Espagne l'attend déjà

Prêté en Challenger Pro League, il ne restera pas : l'Espagne l'attend déjà

11:00
Le calendrier des Diables Rouges est connu : l'Italie et la France pour commencer !

Le calendrier des Diables Rouges est connu : l'Italie et la France pour commencer !

10:30
1
Anderlecht tient bel et bien une perle rare : la réaction de l'homme du match

Anderlecht tient bel et bien une perle rare : la réaction de l'homme du match

10:00
"Un mercato estival raté" : Salvatore Curaba ne prend pas de gants après les départs de Verwilghen et Frutos

"Un mercato estival raté" : Salvatore Curaba ne prend pas de gants après les départs de Verwilghen et Frutos

09:30
L'Union Belge ne fera pas avec Garcia la même erreur qu'avec Tedesco et Martinez

L'Union Belge ne fera pas avec Garcia la même erreur qu'avec Tedesco et Martinez

09:00
Bruges est prévenu : son futur adversaire en Champions League a humilié le FC Barcelone

Bruges est prévenu : son futur adversaire en Champions League a humilié le FC Barcelone

08:30
"On s'en sort bien avec un 0-4" : Joseph Oosting n'en revient pas après l'élimination de l'Antwerp

"On s'en sort bien avec un 0-4" : Joseph Oosting n'en revient pas après l'élimination de l'Antwerp

08:00

Plus de news

Les plus populaires

The Championship

 Journée 32
Leicester City Leicester City 3-4 Southampton Southampton
Oxford Utd Oxford Utd 0-3 Norwich City Norwich City
Birmingham City Birmingham City 0-0 West Bromwich West Bromwich
Charlton Athletic Charlton Athletic 1-0 Stoke City Stoke City
Preston North End Preston North End 16:00 Watford Watford
Portsmouth Portsmouth 16:00 Sheffield United Sheffield United
Derby County Derby County 16:00 Swansea Swansea
QPR QPR 16:00 Blackburn Blackburn
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 16:00 Millwall Millwall
Coventry City Coventry City 16/02 Middlesbrough Middlesbrough
Bristol City Bristol City 17/02 Wrexham Wrexham
Ipswich Town Ipswich Town 03/03 Hull City Hull City
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved