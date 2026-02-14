Une mission commando comme tremplin vers une autre success story pour Philippe Clément ?

Sous les ordres de Philippe Clément, Norwich City a notamment remporté six de ses sept derniers matchs et semble désormais hors de danger dans la course à la relégation. La saison prochaine, les Canaris viseront beaucoup plus grand, toujours avec Philippe Clément.

Philippe Clément est en train de vivre une véritable success story à Norwich City. Sous sa direction, les Canaris ont remporté 10 de leurs 18 derniers matchs, dont 6 des 7 derniers, et semblent désormais hors de danger dans la course à la relégation.

Quatorze journées avant la fin du championnat, Norwich occupe désormais la seizième place avec 39 points, soit sept longueurs d'avance sur la zone rouge, alors que le club y était encore englué il y a quelques semaines à peine.

Philippe Clément et Norwich en Premier League dans deux ans ?

Philippe Clément fonce donc droit vers son objectif de maintien, mais l'entraîneur belge se projette déjà sur le long terme. Interrogé par nos confrères de Het Nieuwsblad, il a avoué vouloir rester à Norwich cet été pour pouvoir se fixer un objectif beaucoup plus important.

"Nous voulons conserver une position stable, puis accéder à la Premier League. Mais pas cette saison, bien sûr. Nous avons toutes les qualités réunies pour y parvenir dans un futur proche", a-t-il assuré.



S'ils avaient commencé la saison sur le même rythme que leurs 18 derniers matchs, les Canaris occuperaient assurément au moins la 6e place, actuellement détenue par Wrexham, qui serait la dernière équipe qualifiée pour le tour final si la donne ne bouge plus. Norwich compte huit points de retard, et même si l'écart semble trop important pour être comblé cette saison, voir le club jouer les premières places la saison prochaine n'a rien d'inimaginable.