Pas une minute en championnat cette saison : un Diable Rouge proche d'enfin faire son retour

La saison 2025-2026 d'Olivier Deman est vierge pour le moment : le Diable Rouge revient à peine d'une terrible blessure. Son entraîneur a cependant donné des nouvelles positives.

Olivier Deman (25 ans) vit jusqu'à présent une saison 2025-2026 à oublier. Revenu au Werder Brême l'été passé après un prêt réussi à l'Antwerp, le Diable Rouge n'a eu l'occasion de jouer qu'au 1er tour de la Coupe d'Allemagne, le 15 août dernier, avant de se fracturer la cheville à l'entraînement.

Aucun match de Bundesliga cette saison pour Deman, qui a cependant eu l'occasion de prendre place sur le banc le 14 décembre dernier contre Stuttgart... avant d'être à nouveau écarté par une légère blessure face à Augsbourg.

Deman de retour début 2026

"C'était par mesure de précaution, il n'y a pas lieu de s'inquiéter", affirmait à ce sujet son directeur sportif, Clemens Fritz, au média allemand DeichStube. Deman devrait donc rapidement faire son retour à l'entraînement et sur les terrains.

Fritz a en effet assuré que le Belge devrait être présent dès le 2 janvier pour la reprise au Werder. Reste désormais à retrouver du rythme et à se faire une place sur le terrain, car la concurrence est rude au poste d'arrière gauche avec plusieurs retours de blessure en même temps.



Cette grave blessure était arrivée au pire moment pour Olivier Deman, qui n'a pas pu se montrer aux yeux du nouveau sélectionneur et n'a donc plus été appelé depuis mars 2024.