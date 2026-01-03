Le dernier tournoi de Romelu Lukaku ? Vincent Mannaert donne son avis !

Que va faire Romelu Lukaku vis-à-vis des Diables Rouges après la Coupe du Monde ? Aux yeux de beaucoup, ce sera là son dernier tournoi.

La génération dorée est d'ores et déjà presque derrière nous : de nombreuses figures de la Coupe du Monde 2018 ont pris leur retraite internationale, et 2026 pourrait bien être le baroud d'honneur de ce que Marc Degryse, dans une interview avec Het Laatste Nieuws à laquelle participait également Vincent Mannaert, appelle le "Big Three".

Ce "big three", c'est bien sûr le trio Courtois-De Bruyne-Lukaku, dont on serait surpris qu'un seul continue au-delà du Mondial 2026. Marc Degryse, consultant pour Het Laatste Nieuws, se tourne vers Mannaert et lui demande clairement son avis sur le sujet : "Ce sera le dernier tournoi de ces trois-là, n'est-ce pas ?".

Selon Mannaert, Lukaku n'arrêtera pas

Mais le directeur technique de l'Union Belge n'ira pas forcément dans son sens. "Je ne pense pas que Romelu Lukaku dira stop après la Coupe du Monde", affirme Vincent Mannaert. "Et je ne vais certainement pas lui suggérer de le faire : ce serait trop difficile de remplacer un tel attaquant".

On l'a encore constaté en 2025 en l'absence de Lukaku, blessé : aucun autre n°9 n'est parvenu à prendre sa place en pointe de manière convaincante.



En ce qui concerne Kevin De Bruyne, qui a lui aussi manqué la fin des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, mais a joué un rôle essentiel le reste de l'année, une retraite internationale après le Mondial semble là aussi plausible vu les soucis physiques récurrents du joueur.