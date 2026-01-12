Thibaut Courtois va avoir un nouveau coach : le Real Madrid a pris une grosse décision

Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. Battu par le Barça en finale de Super Coupe d'Espagne, il a été licencié par la direction.

C'est officiel et ça vient de tomber sur les réseaux du club. Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. L'aventure s'arrête brusquement pour l'ancien milieu de terrain, qui n'aura pas tenu une saison complète.

Le déclic, c'est le Clasico perdu 3-2 en finale de la Supercoupe d'Espagne face au Barça. Depuis plusieurs semaines, on parlait de licenciement et cette défaite a définitivement scellé son sort.

A peine sept mois

Le passage de Xabi sur le banc du Real aura été très court, avec 24 matchs dirigés. Son bilan est de 14 victoires, 4 nuls et 6 défaites. Des chiffres corrects, mais insuffisants pour le président du Real.

Pour les joueurs, c'est un gros changement, surtout pour Thibaut Courtois. Le Belge va connaître son sixième entraîneur depuis qu'il a rejoint le club en 2018.





Pour la suite, le Real Madrid fait confiance à Alvaro Arbeloa. Ancien joueur du club, il reprend l'équipe avec la mission de redresser rapidement la situation. Il reste trois compétitions à disputer, la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des Champions.