Mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé juste avant la trêve internationale

Le Real Madrid a annoncé lundi que Kylian Mbappé est victime d'une entorse au genou gauche, selon un communiqué officiel du club.

L’attaquant français était déjà gêné depuis décembre par une atteinte du ligament latéral externe du même genou. Il a passé des examens complémentaires lundi à Paris afin d’évaluer précisément l’évolution de sa blessure.

Le club madrilène n’a pas communiqué de durée d’indisponibilité, se contentant d’indiquer que le traitement actuellement suivi par le joueur reste adapté à la situation.

Quelle durée d'absence pour Kylian Mbappé ?

Dans un message transmis à l’AFP, l’entourage de Mbappé a précisé que ces examens ont été réalisés en accord avec le club pour faire un point détaillé sur l’état de son genou. À ce stade, aucune opération n’est envisagée. L’objectif est d’assurer un suivi optimal et de favoriser un retour à la compétition dans les meilleures conditions.

Déjà forfait pour le match retour de barrage de Ligue des Champions face à Benfica la semaine dernière, Mbappé manquera également la rencontre de championnat prévue lundi soir contre Getafe.



Dimanche, en conférence de presse, l’entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, avait évoqué une absence pouvant durer « plusieurs jours », voire « plusieurs semaines », sans avancer de calendrier précis. Didier Deschamps espérera bien pouvoir compter sur son attaquant à la fin du mois.