Voici l'homme qui s'apprête à devenir le nouvel entraîneur de Senne Lammens à Manchester United

Manchester United a trouvé un accord de principe avec Michael Carrick (44 ans) pour qu'il termine la saison en tant qu'entraîneur intérimaire, rapportent plusieurs médias anglais. La confirmation officielle est attendue ce mardi.

Michael Carrick succède à Darren Fletcher, qui avait assuré l’intérim sur le banc lors des deux dernières rencontres contre Burnley (2-2) et Brighton (1-2). La confiance accordée à l’ancien milieu de terrain est grande : il devra conduire Manchester United jusqu’à la fin de la saison après le licenciement de Ruben Amorim.

Les premières semaines s’annoncent d’emblée corsées pour lui. Ce samedi, il affrontera le rival local Manchester City, avant un déplacement sur la pelouse d’Arsenal, leader de la Premier League. Deux défis de taille donc pour le nouveau coach intérimaire.

Michael Carrick, une véritable icône de Man United

En tant que joueur, Carrick est une véritable icône du club. Il a porté le maillot de Manchester United à 464 reprises, remporté cinq titres de champion et une Ligue des champions. Son expérience au club doit désormais aider à assurer une transition en douceur.

L'ancien milieu défensif avait déjà occupé le poste d’entraîneur adjoint à United et connaît parfaitement l’effectif. Un atout qui fait de lui, selon les observateurs, le candidat idéal pour apporter de la stabilité dans cette période délicate.



Manchester United espère que Michael Carrick, grâce à sa connaissance interne du club et à son autorité, parviendra à redresser la situation. Le défi s’annonce de taille.