Ca fera sourire Marc Brys : Samuel Eto'o sanctionné par la confédération africaine

Le comportement de Samuel Eto'o lors du quart de finale perdu par le Cameroun face au Maroc a fait parler de lui et a déplu à la CAF, la confédération africaine de football.

Marc Brys aura certainement eu un petit rictus de satisfaction en apprenant que son ancien président de fédération, Samuel Eto'o, a été mis à pied par la CAF. En cause : l'attitude du président de la Fécafoot (fédération camerounaise de football) lors du quart de finale perdu par le Cameroun contre le Maroc.

Samuel Eto'o a en effet été sanctionné de 4 matchs de suspension pour "mauvaise conduite" lors de la rencontre, et sera interdit d'accès au stade durant cette période. 

Comportement antisportif de Samuel Eto'o 

Cette suspension s'accompagne d'une lourde amende de 20.000 dollars (environ 17.000 euros) pour sa "violation des règles du fair-play" lors du quart de finale du 9 janvier dernier.

Eto'o avait été filmé durant la rencontre et s'était visiblement emporté à l'encontre des décisions arbitrales, et notamment d'un penalty non-sifflé contre Bryan Mbeumo. 


La Fécafoot a d'ores et déjà réagi à cette sanction, qu'elle estime non-justifiée et "dépourvue de toute motivation explicite" via un communiqué. 

Cameroun

1

