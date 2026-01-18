Les mots d'une légende du Bayern : Jean-Marie Pfaff adoube Vincent Kompany et salue son œuvre

Jean-Marie Pfaff, gardien légendaire du Bayern Munich, a salué Vincent Kompany, qu'il considère comme l'homme ayant permis aux Bavarois de redevenir redoutables.

Sous la houlette de Vincent Kompany, le Bayern Munich vient de réaliser la meilleure première partie de saison de l'histoire de la Bundesliga : 47 points sur 51, et même 50 sur 54 après la victoire à Leipzig, ce samedi soir.

Partout en Allemagne, Kompany est considéré comme celui qui a permis au Rekordmeister de retrouver sa grandeur, et Jean-Marie Pfaff, qui a porté les couleurs du Bayern à 215 reprises entre 1982 et 1988, ne dira pas le contraire.

Jean-Marie Pfaff est fan de Vincent Kompany

Interrogé par Het Nieuwsblad, l'ancien gardien des Diables Rouges, qui assistera notamment à la rencontre entre le Bayern et l'Union Saint-Gilloise mercredi soir en Ligue des Champions, a livré son avis sur Kompany.

"Je l'ai revu récemment à l'Oktoberfest. Je le trouve très sympathique, on peut avoir une conversation normale avec lui. Il s'intègre parfaitement au Bayern, un club prestigieux, et Vincent a lui aussi grandi dans ce milieu, lorsqu'il était junior à Anderlecht."



"De plus, il sait d'où il vient, tout comme moi à l'époque. Cela permet, dans un club comme le Bayern, de ne pas s'enliser. Vincent a une vision globale et une grande expérience. Ajoutez à cela les joueurs du Bayern et vous avez une équipe redoutable. Vincent excelle dans ce domaine", a conclu Jean-Marie Pfaff.