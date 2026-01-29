Une blessure inquiétante ? Des nouvelles de Jeremy Doku, homme du match en 30 minutes contre Galatasaray

Jeremy Doku a dû quitter ses partenaires après seulement 30 minutes et deux passes décisives, ce mercredi soir contre Galatasaray. Pep Guardiola a donné de ses nouvelles après la rencontre.

Ce mercredi soir, Manchester City a validé sa place dans le top 8 de la Ligue des Champions grâce à sa victoire face à Galatasaray, permise entre autres par un grand Jeremy Doku.

L’ailier des Diables Rouges a servi Erling Haaland et Rayan Cherki avant la demi-heure de jeu et s’est offert un doublé de passes décisives pour mettre, déjà, les Skyblues à l’abri.

Mais Doku n’en est pas sorti indemne. Quelques instants plus tard, l’ancien d’Anderlecht et du Stade Rennais s’est assis après un tacle, se tenant la jambe gauche. Une image tout sauf rassurante aux yeux de Pep Guardiola, qui n’a pas hésité.

Jeremy Doku risque-t-il une longue absence à Manchester City ?

Dans la foulée, Jeremy Doku a quitté la pelouse et a été remplacé par Phil Foden. En conférence de presse, Pep Guardiola a donné de premières nouvelles de son joueur, alors que des examens complémentaires seront nécessaires pour évaluer avec exactitude la nature de la blessure.

"Il a ressenti une douleur au mollet. Je ne pense pas qu’il pourra jouer ce week-end", a déclaré l’Espagnol, alors que Manchester City se rendra à Tottenham ce dimanche. Probablement sans Jeremy Doku donc, qui a tout de même reçu le trophée d’homme du match ce mercredi soir, grâce à 35 grandes minutes.