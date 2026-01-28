Les Belges maudits : Jérémy Doku fait le show, puis se blesse !

Les Belges maudits : Jérémy Doku fait le show, puis se blesse !
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Catastrophe à l'Etihad Stadium : Jérémy Doku, auteur d'une prestation trois étoiles, a dû céder sa place.

Décidément, ce n'est pas la semaine des Diables Rouges. Après les blessures de Youri Tielemans et Thomas Meunier, qui manqueront des semaines de compétition et seront plus que probablement absents en mars prochain pour les matchs amicaux aux USA, Jérémy Doku a dû céder sa place lors de Manchester City - Galatasaray.

Doku faisait jusque là un match de rêve : les Citizens menaient de deux buts... et c'est le Belge qui était à l'assist aux 11e et 29e minutes, sur les buts d'Erling Haaland et Rayan Cherki. Malheureusement, peu de temps après sa deuxième passe décisive, à la 36e minute, Jérémy Doku a dû céder sa place.

Jérémy Doku blessé : combien de temps sera-t-il absent ?

Une douleur apparemment musculaire, qui a forcé le Diable Rouge a réclamer son changement. On notera que Doku a pu quitter le terrain de lui-même et sans être porté ou aidé par le staff médical, ce qui est bon signe, mais il faudra bien sûr attendre des scans d'après-match pour en savoir plus.

Ironie du sort : en conférence de presse d'avant-match, Jérémy Doku revenait sur les récents tacles brutaux subis en Angleterre, assurant que tant qu'il ne subissait pas de blessure, il préférait les prendre "comme un compliment".

Lire aussi… Jérémy Doku s'énerve : "Je ne simule pas !"

On suivra de près le verdict concernant Doku au terme de la rencontre, ou une éventuelle update de Pep Guardiola sur son joueur...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Manchester City - Galatasaray maintenant en live sur Walfoot.be.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester City
Galatasaray
Jérémy Doku

Plus de news

LIVE BRUGES-OM : les Blauw en Zwart font 3-0 Live

LIVE BRUGES-OM : les Blauw en Zwart font 3-0

22:40
Khalaili ouvre le score ! Suivez Union - Atalanta en Direct Commenté Live

Khalaili ouvre le score ! Suivez Union - Atalanta en Direct Commenté

22:31
L'ex-Carolo Stanic déjà buteur avec le Lierse, Beveren renverse les jeunes de Gand

L'ex-Carolo Stanic déjà buteur avec le Lierse, Beveren renverse les jeunes de Gand

22:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/01: De Vlieger - Özcan - Makaté

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/01: De Vlieger - Özcan - Makaté

22:00
Le KVC Westerlo va s'offrir un renfort de choix pour la seconde partie de saison

Le KVC Westerlo va s'offrir un renfort de choix pour la seconde partie de saison

22:00
Arrivée pendant l'ère Vandenhaute, une responsable de Neerpede quitte Anderlecht

Arrivée pendant l'ère Vandenhaute, une responsable de Neerpede quitte Anderlecht

21:40
La Gantoise annonce la prolongation de contrat d'un pur produit du club

La Gantoise annonce la prolongation de contrat d'un pur produit du club

21:20
Jérémy Doku s'énerve : "Je ne simule pas !"

Jérémy Doku s'énerve : "Je ne simule pas !"

12:00
Titulaire dimanche, et désormais parti : Anderlecht confirme un départ

Titulaire dimanche, et désormais parti : Anderlecht confirme un départ

21:00
Après Tielemans, un autre Diable Rouge se blesse à quelques semaines des matchs amicaux de mars

Après Tielemans, un autre Diable Rouge se blesse à quelques semaines des matchs amicaux de mars

20:30
John Textor révoqué de son poste : la fin de l'ère Textor à Lyon et au RWDM ?

John Textor révoqué de son poste : la fin de l'ère Textor à Lyon et au RWDM ?

20:00
Malgré l'enjeu, Genk remanié contre Malmö en Europa League : "D'autres pourront saisir leur chance"

Malgré l'enjeu, Genk remanié contre Malmö en Europa League : "D'autres pourront saisir leur chance"

19:30
Sébastien Pocognoli, le grand responsable des mauvais résultats de l'AS Monaco ?

Sébastien Pocognoli, le grand responsable des mauvais résultats de l'AS Monaco ?

18:40
Après les départs, la RAAL se renforce avec le prêt d'un joueur du top

Après les départs, la RAAL se renforce avec le prêt d'un joueur du top

19:00
Un nouveau coup sur la tête de Kasper Dolberg : "Et ça en dit long sur l'Ajax..."

Un nouveau coup sur la tête de Kasper Dolberg : "Et ça en dit long sur l'Ajax..."

18:00
À Bruges, toute l'inquiétude est concentrée sur un homme : "Il n'a pas le niveau de la Ligue des Champions"

À Bruges, toute l'inquiétude est concentrée sur un homme : "Il n'a pas le niveau de la Ligue des Champions"

17:30
Deux arrivées, un départ : journée chargée à Westerlo ce mercredi

Deux arrivées, un départ : journée chargée à Westerlo ce mercredi

18:20
De l'intérêt concret pour Isaac Mbenza, sur une voie de garage à Charleroi

De l'intérêt concret pour Isaac Mbenza, sur une voie de garage à Charleroi

17:00
Flop à 17 millions au Club de Bruges, Roman Yaremchuk proche d'un gros club français

Flop à 17 millions au Club de Bruges, Roman Yaremchuk proche d'un gros club français

16:30
Malgré l'AC Milan et la Juventus, le Standard fait passer professionnel un grand talent de son académie

Malgré l'AC Milan et la Juventus, le Standard fait passer professionnel un grand talent de son académie

16:00
Standard - Anderlecht et Union - Bruges au programme : voici les arbitres de la 23ᵉ journée de Pro League

Standard - Anderlecht et Union - Bruges au programme : voici les arbitres de la 23ᵉ journée de Pro League

15:40
2
Scandale raciste en Challenger Pro League : "Recevoir ces messages en 2026 est une honte"

Scandale raciste en Challenger Pro League : "Recevoir ces messages en 2026 est une honte"

15:20
Regret de certains supporters du Standard, le voilà prêté... pour la troisième fois consécutive

Regret de certains supporters du Standard, le voilà prêté... pour la troisième fois consécutive

15:00
"On le connaît un peu mieux que les autres, et..." : Charles De Ketelaere vanté par David Hubert

"On le connaît un peu mieux que les autres, et..." : Charles De Ketelaere vanté par David Hubert

14:00
Diego Moreira, un atout pour la Belgique au Mondial 2026 : quel rôle pourrait-il jouer ?

Diego Moreira, un atout pour la Belgique au Mondial 2026 : quel rôle pourrait-il jouer ?

14:40
1
Message clair des Ultras du Standard avant le Clasico : "Ne laissons pas l'avantage à l'ennemi juré"

Message clair des Ultras du Standard avant le Clasico : "Ne laissons pas l'avantage à l'ennemi juré"

14:20
1
Deux incertitudes pour le Club de Bruges avant le choc contre l'OM

Deux incertitudes pour le Club de Bruges avant le choc contre l'OM

13:00
Que faire sans Promise David et Kevin Rodriguez ? Les compositions probables d'Union - Atalanta

Que faire sans Promise David et Kevin Rodriguez ? Les compositions probables d'Union - Atalanta

12:40
Que s'est-il passé à Utrecht ? Le bourgmestre dénonce le comportement des supporters de Genk

Que s'est-il passé à Utrecht ? Le bourgmestre dénonce le comportement des supporters de Genk

13:40
Le constat clair d'un ex-directeur sportif sur le RSC Anderlecht

Le constat clair d'un ex-directeur sportif sur le RSC Anderlecht

13:20
Voici comment Bruges et l'Union SG peuvent encore se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions

Voici comment Bruges et l'Union SG peuvent encore se qualifier pour les barrages de la Ligue des champions

11:40
Officiel : le KV Malines tient déjà le successeur de Lion Lauberbach

Officiel : le KV Malines tient déjà le successeur de Lion Lauberbach

12:20
Rudi Garcia suivrait un joueur de l'Union Saint-Gilloise de près

Rudi Garcia suivrait un joueur de l'Union Saint-Gilloise de près

11:20
2
"Il peut mieux faire" : le coach de l'Atalanta encourage Charles De Ketelaere

"Il peut mieux faire" : le coach de l'Atalanta encourage Charles De Ketelaere

11:00
Malgré ses blessures, Roméo Lavia a la confiance de son nouvel entraîneur

Malgré ses blessures, Roméo Lavia a la confiance de son nouvel entraîneur

10:30
Après Wout Faes, Pocognoli aimerait que Monaco attire un autre défenseur central

Après Wout Faes, Pocognoli aimerait que Monaco attire un autre défenseur central

09:30

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 8
Pafos FC Pafos FC 2-1 Slavia Prague Slavia Prague
SL Benfica SL Benfica 3-2 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Bodo Glimt Bodo Glimt
Monaco Monaco 0-0 Juventus Juventus
FC Bruges FC Bruges 3-0 Marseille Marseille
FC Barcelone FC Barcelone 3-1 FC Copenhague FC Copenhague
Union SG Union SG 1-0 Atalanta Atalanta
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-1 Inter Inter
Manchester City Manchester City 2-0 Galatasaray Galatasaray
Liverpool Liverpool 5-0 FK Qarabag FK Qarabag
Ajax Ajax 1-2 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal Villarreal
Arsenal Arsenal 3-1 Kairat Almaty Kairat Almaty
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 0-2 Tottenham Tottenham
Napoli Napoli 2-3 Chelsea Chelsea
PSV PSV 1-2 Bayern Munich Bayern Munich
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 2-2 Sporting Portugal Sporting Portugal
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved