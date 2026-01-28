Les Belges maudits : Jérémy Doku fait le show, puis se blesse !

Catastrophe à l'Etihad Stadium : Jérémy Doku, auteur d'une prestation trois étoiles, a dû céder sa place.

Décidément, ce n'est pas la semaine des Diables Rouges. Après les blessures de Youri Tielemans et Thomas Meunier, qui manqueront des semaines de compétition et seront plus que probablement absents en mars prochain pour les matchs amicaux aux USA, Jérémy Doku a dû céder sa place lors de Manchester City - Galatasaray.

Doku faisait jusque là un match de rêve : les Citizens menaient de deux buts... et c'est le Belge qui était à l'assist aux 11e et 29e minutes, sur les buts d'Erling Haaland et Rayan Cherki. Malheureusement, peu de temps après sa deuxième passe décisive, à la 36e minute, Jérémy Doku a dû céder sa place.

Jeremy Doku’s evening is brought to a premature end after picking up a knock; an unbelievable 36 minutes from the Belgian. 🥲👏 pic.twitter.com/0iALXtGkM8 — City Report (@cityreport_) January 28, 2026

Jérémy Doku blessé : combien de temps sera-t-il absent ?

Une douleur apparemment musculaire, qui a forcé le Diable Rouge a réclamer son changement. On notera que Doku a pu quitter le terrain de lui-même et sans être porté ou aidé par le staff médical, ce qui est bon signe, mais il faudra bien sûr attendre des scans d'après-match pour en savoir plus.

Ironie du sort : en conférence de presse d'avant-match, Jérémy Doku revenait sur les récents tacles brutaux subis en Angleterre, assurant que tant qu'il ne subissait pas de blessure, il préférait les prendre "comme un compliment".



On suivra de près le verdict concernant Doku au terme de la rencontre, ou une éventuelle update de Pep Guardiola sur son joueur...