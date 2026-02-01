"Ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît" : petit coup de pression pour Vincent Kompany au Bayern Munich

Accroché pour la deuxième fois consécutive en Bundesliga, le Bayern Munich traverse une période délicate. En Bavière, Vincent Kompany et la direction gardent néanmoins leur calme et préparent une réaction sur le terrain.

Le Bayern Munich a concédé un deuxième match consécutif sans victoire en Bundesliga. Après sa défaite à Augsburg le week-end dernier, le club bavarois a été tenu en échec sur la pelouse de Hambourg (2-2), les locaux égalisant grâce à l’ancien joueur de Westerlo, Luka Vuskovic.

"Nous savions que ce serait un match difficile, car il n'y a pas d'adversaire facile. Mes joueurs ont tout donné aujourd'hui, et personne ne peut le contester. À voir leurs visages, je vois qu'ils ont hâte de se rattraper la semaine prochaine", a commenté Vincent Kompany après la rencontre.

"On aurait largement pu jouer 25 minutes de plus sans marquer le troisième but. Notre prestation n'était pas bonne, mais on a vu beaucoup d'intensité. De plus, nous avons déjà disputé sept matchs en 20 jours. Au final, nous n'avons pas perdu cette rencontre. Maintenant, comme toujours, nous allons réagir sur le terrain."

1/6, mais pas de panique au Bayern Munich

Max Eberl, directeur technique du Bayern, a lui aussi réagi à ce contretemps, appelant au calme et refusant de pointer du doigt l’entraîneur belge. "C'est une période difficile, mais nous devons l'accepter. Je ne cherche pas d'excuses. Nous n'avons pris qu'un point alors que nous voulions gagner, mais nous avons toujours dit que ce n'était pas aussi simple qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, nous payons nos erreurs", a-t-il déclaré.

Le Bayern devra impérativement renouer avec la victoire dimanche prochain, à domicile contre Hoffenheim. Pas de panique, néanmoins, pour les Bavarois, qui compteront à minima six points d'avance sur le Borussia Dortmund avant cette rencontre.