Sambi Lokonga piège son ex-coach Vincent Kompany : le Bayern perd encore des points
Après sa première défaite en championnat, le Bayern Munich a une nouvelle fois perdu des points, cette fois à Hambourg.

La machine du Bayern Munich s'est-elle enrayée ? Battu par Augsbourg à la surprise générale la semaine passée, une première défaite cette saison en Bundesliga, le Rekordmeister s'est cette fois laissé surprendre sur la pelouse de Hambourg.

Fabio Vieira avait ouvert le score sur penalty à la 34e minute, avant que l'inévitable Harry Kane égalise avant la mi-temps pour son 22e but en 20 matchs de Bundesliga cette saison. Juste au retour des vestiaires, Luis Diaz mettait le Bayern aux commandes (46e, 1-1).

Sambi Lokonga et Vuskovic piègent le Bayern 

Mais assez vite, le HSV va réagir et c'est une tête connue qui fera 2-2 : le prodige Luka Vuskovic, qu'on a vu briller en Jupiler Pro League avec Westerlo. Prêté par Tottenham, Vuskovic inscrit quant à lui son 4e but de la saison en Bundesliga ; on se rappelle qu'en Campine, il avait inscrit 7 buts, pourtant défenseur central.

Malgré une possession de 70%, le Bayern Munich ne parviendra pas à faire la différence et concède donc un partage 2 buts à 2. Un 1/6 qui ne devrait pas avoir de conséquences trop graves, puisque le Borussia Dortmund a encore 9 points de retard.


Notons que du côté de Hambourg, Albert Sambi Lokonga était titulaire. Averti, il est sorti à la 85e minute de jeu. Ses retrouvailles avec Vincent Kompany, qui en avait fait son capitaine à Anderlecht, auront été réussies. 

Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Hambourg

Bundesliga

 Journée 20
1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-0 Wolfsburg Wolfsburg
Hoffenheim Hoffenheim 3-1 Union Berlin Union Berlin
FC Augsburg FC Augsburg 2-1 FC St. Pauli FC St. Pauli
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 1-3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
RB Leipzig RB Leipzig 1-2 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Werder Brême Werder Brême 1-1 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
Hambourg Hambourg 2-2 Bayern Munich Bayern Munich
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 01/02 Freiburg Freiburg
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 01/02 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
