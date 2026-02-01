Marseille n'en voudrait déjà plus : Arthur Vermeeren sur le départ six mois après son arrivée

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Arthur Vermeeren devrait quitter Marseille. Le Diable Rouge ne joue plus et son coach ne compte plus sur lui.

L'aventure d'Arthur Vermeeren à Marseille toucherait à sa fin. Arrivé avec beaucoup d'attentes, le jeune Diable Rouge ne fait plus partie des plans de l'entraîneur Roberto De Zerbi selon Foot Mercato.

De titulaire à sur le banc

Les premiers mois de Vermeeren dans son nouveau club étaient encourageants. Le milieu de terrain belge s'était intégré à l'effectif et avait trouvé sa place dans le onze de départ du coach. Mais avec le temps, son rôle a diminué et l'ancien de l'Antwerp s'est retrouvé sur le banc.

Moins de place pour lui

L'élimination de Marseille en Ligue des champions a compliqué sa situation. Avec moins de matchs à disputer, il aurait passé la saison sur le banc. De Zerbi avait dit en conférence de presse que Vermeeren n'était pas bien physiquement et mentalement.

Le club phocéen ne compte pas le garder jusqu'à la fin de la saison. Propriétaire du joueur, le RB Leipzig cherche une solution pour lui permettre de jouer ailleurs.



D'après la même source, Galatasaray pourrait l'accueillir en prêt jusqu'à la fin de la saison. Le club turc joue la Ligue des champions et doit affronter la Juventus en barrage.