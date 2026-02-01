Mauvaise nouvelle pour un Diable Rouge : son club officialise l'arrivée d'un concurrent direct

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Matz Sels va devoir hausser son niveau s'il ne veut pas se retrouver sur le banc? Nottingham Forest a signé un nouveau gardien.

Nottingham Forest a officialisé l'arrivée de Stefan Ortega, ancien gardien de Manchester City. Un renfort de poids, mais une nouvelle qui pourrait compliquer la situation de Matz Sels.

Un concurrent direct

Le Diable Rouge est le gardien titulaire cette saison. Il a disputé 25 matchs et signé sept clean sheets, montrant de la régularité dans les cages. Mais l'arrivée d'Ortega change la donne.

Le gardien allemand était remplaçant à Manchester City, mais à Forest, il arrive comme un concurrent. Une mauvaise nouvelle pour Sels, qui avait perdu sa place un moment avant la blessure de John Victor.

Un autre concurrent mais en sélection

Pendant ce temps, un autre portier belge fait du bon travail en Premier League. Senne Lammens enchaîne les bonnes prestations avec Manchester United. L'ancien gardien de l'Antwerp a sauvé plusieurs son club.





La hiérarchie pourrait évoluer en sélection. De troisième gardien, Lammens pourrait passer deuxième. Rudi Garcia suivra de près le temps de jeu et les performances de chacun avant de trancher.