Tensions à Marseille : Vermeeren s'est disputé avec un équipier, Murillo est poussé vers la sortie !

Décidément, la défaite de l'OM à Bruges a peut-être bien fait exploser une poudrière. Arthur Vermeeren, en manque de temps de jeu, s'est pris le nez avec un concurrent ; Amir Murillo, lui, est poussé vers la sortie.

Cela va de mal en pis pour Arthur Vermeeren à l'Olympique de Marseille. Après des débuts pourtant si prometteurs, le Diable Rouge est en grand manque de temps de jeu ces dernières semaines, au point où certaines sources évoquent un départ dès cet hiver pour le joueur prêté par le RB Leipzig.

Est-ce cette situation qui pèse sur les nerfs de Vermeeren ? Toujours est-il que selon les informations de La Provence, une altercation aurait éclaté ce dimanche à l'entraînement entre le Belge et l'un de ses concurrents au milieu de terrain, Geoffrey Kondogbia.

L'international centrafricain aurait commis plusieurs fautes grossières sur Arthur Vermeeren sans que le staff n'intervienne. La situation a ensuite dégénéré entre les deux joueurs - pas le genre de choses auxquelles Vermeeren a habitué les observateurs, lui qui a au contraire un caractère assez renfermé et discret.

L'ancien d'Anderlecht Murillo poussé vers la sortie

Ce n'était pas la seule situation tendue à la Commanderie, le centre d'entraînement de l'OM, ce dimanche. Et pas la seule, non plus, impliquant un ancien de Jupiler Pro League. En effet, Roberto De Zerbi aurait signifié à Amir Murillo qu'il pouvait se trouver un autre club.



Selon l'entraîneur italien, l'ancien latéral d'Anderlecht serait directement responsable de trop de buts. En conséquence, Murillo a été relégué en équipe réserve, et De Zerbi a clairement conseillé aux joueurs ayant peu de temps de jeu de chercher une solution. Reste à voir si, dans les dernières heures du mercato, ce sera encore possible pour le Panaméen...