"C'était la première chose à faire" : la joie de Vincent Euvrard après la victoire du Standard dans le Clasico

C'est un Vincent Euvrard logiquement satisfait qui s'est présenté en conférence de presse après la victoire du Standard dans le Clasico contre le Sporting d'Anderlecht. Le T1 des Rouches a analysé la rencontre et s'est notamment réjoui de la mentalité affichée par ses joueurs.

"On a été dans l'intensité, avec une bonne énergie. On a été dans l'impact, dans les duels, et c'était la première chose qu'on devait absolument faire. Il fallait qu'on soit présents là-dedans, et on l'a été pendant tout le match."

"On commence bien la rencontre avec une bonne pression, on se procure cinq ou six corners en début de match. Après avoir dominé la première demi-heure, on marque un beau but avant la pause. Une belle action de Saïd et une belle infiltration de Karamoko. Dans l'ensemble, on a pris nos moments et c'est quelque chose qui nous a manqué ces dernières semaines."

Enfin des prestations individuelles abouties, au Standard

"On avait besoin de qualité individuelle dans les deux rectangles et ça a été le cas, avec Rafiki Saïd qui a fait un grand match et Lucas Pirard, qui après la blessure malheureuse de Matthieu Epolo au dernier entraînement, a livré une très grande performance. C'est un grand travail de Jean-François Gillet pour le garder concentré, car ce moment peut arriver quand tu l'attends le moins. Les deux ont très bien travaillé quand il était deuxième derrière Matthieu pour faire cette performance aujourd'hui."

"A côté de Rafiki et Lucas, on a eu quelques autres grosses performances. Je ne vais pas tous les citer, mais certainement ceux qui reviennent d'une longue blessure comme Karamoko et Homawoo, qui ont joué un grand match. Dans l'ensemble, ça reste une victoire collective et je suis très fier de l'ensemble du staff et des joueurs après tout ce qui s'est passé ces deux derniers matchs."



"Le plus grand défi pour un sportif de haut niveau est d'être là dans les grands moments, dans la grande pression, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On peut en profiter pendant 24 heures avant de mettre la concentration sur Bruges", a conclu Vincent Euvrard.