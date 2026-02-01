Le mercato n'est pas fini à la RAAL : voici à quoi s'attendre d'ici demain soir

La RAAL a déjà enregistré six départs et quatre arrivées durant ce mercato. Et ce n'est sans doute pas terminé.

Dans un premier temps, la direction louviéroise a surtout cherché une solution pour des éléments en manque de temps jeu, qu'ils soient présents au sein de la meute depuis six mois ou aient accompagné le groupe tout au long de son retour parmi l'élite.

C'est ainsi qu'Oucasse Mendy (Cluj), Lucas Bretelle (Le Mans), Théo Epailly (Gorica), Sekou Sidibe (Partizani), Maxime Pau (Lokeren) et Mohamed Guindo (Clermont) ont quitté le navire de manière définitive, sauf dans le cas du dernier cité. Dans l'effectif actuel, des joueurs comme Sami Lahssaini et Samuel Gueulette ont également attiré un intérêt concret.

Au niveau des arrivées, cela s'est surtout accéléré dans le courant de la semaine avec les prêts de Cristian Makaté (Union Saint-Gilloise), Majeed Ashimeru (Anderlecht) ainsi que les transferts gratuits de Nachon Nsingi (Louvain) et Bryan Soumaré (libre) précédemment.

Cela va encore bouger

D'autres devraient encore suivre d'ici demain soir, date de la clôture du mercato. Entre un et trois joueurs devraient encore débarquer. Cela pourrait par exemple être le cas en pointe, un secteur qui a enregistré les départs de Guindo et Mendy. Depuis, Makaté et Nsingi sont arrivés, mais ils présentent des profils plus utiles au moment de la profondeur. Si un attaquant arrive d'ici demain soir, il s'agira vraisemblablement plus d'un point d'appui en plan B à Pape Fall.



En défense, l'intérêt pour Noah Solheid (Seraing) est toujours bien réel. Mais cela se concrétisera-t-il pour autant cet hiver ? Pas certain, surtout si aucun défenseur ne s'en va. Les dernières heures du mercato devraient donc réserver quelques points d'incertitude.